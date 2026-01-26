Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την έκρηξη.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης:

Τα θύματα της τραγωδίας

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμοί Κελσίου στο εργοστάσιο εξαιτίας της φωτιάς, που εξακολουθεί να καίει- Τι εξετάζεται για τα αίτια της τραγωδίας



Στα θύματα περιλαμβάνονται επίσης η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Και οι τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν μανάδες μικρών παιδιών.

Όλες σοροί που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους.

Βίντεο από την κατάσβεση και την απομάκρυνση χαλασμάτων από το σημείο:

Πώς έγινε η τραγωδία

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη μετά την έκρηξη.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 4 σοροί ενώ έχει εντοπιστεί και η 5η.

Δείτε βίντεο από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Τι «βλέπουν» για τα αίτια της έκρηξης

Η μονάδα της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε χρήση υγραερίου, αλλά κατά τον πρώτο έλεγχο οι δεξαμενές που είναι στον εξωτερικό χώρο φαίνεται μέχρι στιγμής πως δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.



Έτσι, οι έρευνες τώρα θα στραφούν εσωτερικά στους χώρους του εργοστασίου που επίσης χρησιμοποιούνταν υγραέριο.



Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στον χώρο.



Είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία το καλοκαίρι

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος μίλησε στο protothema.gr λέγοντας πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία και από τη μεριά τους έκαναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.



Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Αρμάγος: «Είχαμε επισκεφθεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο το καλοκαίρι του 2025 έπειτα από δικό μας αίτημα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σε έναν γενικότερο έλεγχο που θέλαμε να κάνουμε. Κατά την επίσκεψη μας εντοπίσαμε ζητήματα και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους. Εμείς καταγράψαμε και επισημάναμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε εκείνη τη στιγμή. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι ακολούθησε. Γενικότερα ως εργατικό κέντρο επιδιώκουμε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, ωστόσο τις περισσότερες φορές, μας επιτρέπεται να φτάνουμε μέχρι την είσοδο των εγκαταστάσεων».



Βιολάντα: Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα η εταιρεία Βιολάντα μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων.



Η διοίκηση έκανε λόγο για μια στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας. Όπως τονίστηκε μεταξύ άλλων, αυτή την ώρα προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των οικογενειών των ανθρώπων που χάθηκαν, με την εταιρεία να δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα τους με σεβασμό και στήριξη.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:



«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.



Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.



Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».



Ηχητικό ντοκουμέντο από την εκκωφαντική έκρηξη:

