Βίντεο Channel 4: Αυτεπάγγελτη έρευνα Αστυνομίας - Ανησυχία Βουλευτών για εμπορία προσώπων στην Κύπρο

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε πως εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα καλέσουν τον Υφυπουργό Μετανάστευσης για να ενημερώσει την Επιτροπή τί πράττει για τον συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων, τμημάτων και Υπουργείων για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, την προστασία των θυμάτων και την καταδίκη και την επιβολή ποινών για τους διακινητές – θύτες.

Ο Βοηθός Διευθυντής Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου, Ανδρέας Αναστασιάδης, είπε ότι η Αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα με αφορμή το βίντεο, έχει λάβει σειρά καταθέσεων, ερευνά την περιοχή, έχει έρθει σε επαφή με το αγγλικό κανάλι ζητώντας επιπλέον πληροφορίες και υπάρχει συντονισμός με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ως προς την ιστοσελίδα που φέρεται να διαφημίζει θέσεις εργασίας στην Κύπρο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όμως δεν θέλησε να πει περισσότερα για να μην καταστραφούν μαρτυρίες και να μην παρεμποδιστεί η εν εξελίξει έρευνα. Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι οι επιχειρήσεις της Αστυνομίας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και από το 2021 καταδικάσθηκαν 30 πρόσωπα σε 21 υποθέσεις ενώ άλλες 30 υποθέσεις εκκρεμούν στα δικαστήρια.

Μέλη της Επιτροπής σημείωασν πως από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι το συντονιστικό όργανο – πολυθεματική ομάδα για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων που λειτούργησε πρόσφατα υπό τον συντονισμό του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, δεν ασκεί επαρκώς τα καθήκοντά του και η κ. Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει μετακίνηση του συντονισμού υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπου υπάγεται και η Αστυνομία.

Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Μετανάστευσης είπε, κατά τη συζήτηση του θέματος, ότι δεν είναι αρμόδια αρχή, αφού μιλάμε για έγκλημα που διερευνά η Αστυνομία, με τις Βουλευτές του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν, του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου και τη Βουλευτή Λευκωσίας, Αλεξάνδρα Ατταλίδου να υποδεικνύουν σε έντονο ύφος ότι η Επιτροπή ήταν εναντίον της υπαγωγής της πολυθεματικής ομάδας για την εμπορία προσώπων στο Υφυπουργείο, ενώ αρχικά ήταν στο ΥΠΕΣ, αλλά επέμεναν, όπως αναφέρθηκε, ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης.

«Αυτό που ακούσαμε στην Επιτροπή ήταν η περιγραφή μιας χαοτικής κατάστασης η οποία ουδόλως ανταποκρίθηκε στα χρονοδιαγράμματα τα οποία το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε και καταγράφονται στην επιστολή ανάθεσης. Πραγματικά δεν ξέρω τι σχόλιο να κάνω, αδυνατώ να χαρακτηρίσω την κατάσταση», δήλωσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Η πολυθεματική ομάδα υπό το Υφυπουργείο Μετανάστευσής συνεδρίασε δύο φορές το 2024 και μία το 2025, αρχές Δεκεμβρίου για να συζητήσει ένα εναρμονιστικό νομοσχέδιο, δήλωσε στην συζήτηση η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου με την κ. Χαραλαμπίδου να δηλώνει πω ςθα μιλήσει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για ν’ αναλάβει αυτός τον συντονισμό.

Η Βουλευτής ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, είπε ότι αυτό που είδαν στο αγγλικό κανάλι 4 δεν αποτελεί κακή πραγματικότητα για την Κύπρο, αλλά κακή πραγματικότητα για τις γυναίκες. «Δεν μιλάμε για ένα βίντεο κι ένα ρεπορτάζ, αλλά για ένα σύστημα που εδώ και χρόνια επιτρέπει την εκμετάλλευση, την ατιμωρησία και την δράση οργανωμένων κυκλωμάτων».

Ακούσαμε είπε στα ΜΜΕ για διαδικασίες και περιορισμούς, δεν ακούσαμε όμως για αποτελέσματα. Όταν η βασική απάντηση σε μια υπόθεση εμπορίας προσώπων είναι "δεν υπήρξαν καταγγελίες", τότε υπάρχει θεσμικό κενό, που είναι επιχειρησιακό και πολιτικό, όπως είπε. Σήμερα, ανέφερε, δεν τους εξηγήθηκε γιατί δεν εντοπίστηκαν τα πιθανά θύματα και γιατί δεν υπήρξε συντονισμένη δράση όλων των υπηρεσιών, δεν ενεργοποιήθηκαν τα εργαλεία καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Τα ίδια φαινόμενα, είπε, είχαν καταγγελθεί και στο παρελθόν "και δεν μιλάμε για άγνοια, αλλά για αδράνεια". Ερωτηθείσα αν η κατάσταση οφείλεται σε έλλειψη στελέχωσης ή βούλησής από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης ή μη σωστή λειτουργία του συντονισμού της πολυθεματικής ομάδας, η κ. Σούπερμαν απάντησε «έλλειψη βούλησης».

Η Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, σημείωσε ότι η εμπορία προσώπων δεν είναι μικροπαράβαση αλλά προϊόν του συστήματος και είπε πως υπάρχει έλλειψη ελέγχου και θα πρέπει να περάσουμε σε ενεργητικό εντοπισμό των θυμάτων. Η κ. Ατταλίδου είπε ότι απαιτεί ενεργητική εξέταση θυμάτων με δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, άμεση στήριξη των θυμάτων και να χτυπηθεί η πηγή της εκμετάλλευσης.

Η πολιτεία να δείξει μηδενική ανοχή, πρόσθεσε, σε τέτοιου είδους εγκλήματα και σημείωσε πως τα θύματα τις πλείστες φορές αναγκάζονται να φύγουν νύχτα από την Κύπρο γιατί απειλούνται εάν προβούν σε καταγγελία ή να καταθέσουν εναντίον του διακινητή. Επέμεινε δε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών εάν είναι απόρροια από παράνομο έγκλημα.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου, ανέφερε κατά τη συνεδρία ότι έχουν κάνει δική τους έρευνα για τα υποστατικά εστίασης, διασκέδασης και τα προβλήματα στη Αγία Νάπα σημειώνοντας ότι ο έλεγχος των υποστατικών διαμονής εποχικών εργαζομένων δεν ανήκει στον Δήμο πλέον. Ανακοίνωσε ότι στις 6 Φεβρουαρίου θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη στην Αγία Νάπα στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγού της Αστυνομίας για τα γενικότερα θέματα που απασχολούν την περιοχή.

