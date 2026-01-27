Τι λέτε για ένα ταξιδάκι στη... Σελήνη; Αμερικανική εταιρεία δέχεται κρατήσεις για ένα ανύπαρκτο ακόμη ξενοδοχείο

Themasports lifenewscy
 27.01.2026 - 16:35
Η ιδέα του τουρισμού στη Σελήνη μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο μια νέα startup επιχειρεί να τη μετατρέψει σε επιχειρηματικό σχέδιο. Η GRU Space ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε να δέχεται κρατήσεις για ένα μελλοντικό ξενοδοχείο στη Σελήνη, παρότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε θεωρητικό στάδιο.

Το κόστος για μια θέση κυμαίνεται από 250.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια, ωστόσο τα ποσά αυτά δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά εισιτήρια. Στην πράξη πρόκειται περισσότερο για άτυπες προκαταβολές ή επενδύσεις στην εταιρεία.

Χωρίς συγκεκριμένες ημερομηνίες, με σχέδια για το 2030

Η GRU Space δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τα σχέδια της, δοκιμαστικές αποστολές έχουν προγραμματιστεί για το 2029 ή το 2030, ενώ η φιλοξενία των πρώτων επισκεπτών εκτιμάται γύρω στο 2032.

Το «ξενοδοχείο» προβλέπεται να αποτελείται από φουσκωτούς θαλάμους, παρόμοιους με παλαιότερα concepts της NASA και της Bigelow Aerospace, όπως το B330. Οι κατασκευές αυτές θα σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν μικρομετεωρίτες, ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι εγκαταστάσεις θα καλύπτονται ή θα θωρακίζονται με σεληνιακό ρεγόλιθο (Moon dust), είτε μέσω τούβλων είτε με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης και σύντηξης υλικών επί τόπου.

Η πρόσβαση στο ξενοδοχείο δεν θα γίνεται από την ίδια την GRU Space, αλλά μέσω επανδρωμένων σεληνιακών μεταφορών τρίτων εταιρειών, όπως ενδεχομένως η SpaceX.

Τεχνολογία που υπάρχει – βιομηχανία που δεν υπάρχει

Ορισμένα κομμάτια του παζλ θεωρούνται τεχνολογικά εφικτά. Η χρήση φουσκωτών θαλάμων είναι γνωστή και δοκιμασμένη από οργανισμούς όπως η NASA, ενώ η πλέον ανενεργή Bigelow Aerospace είχε ήδη στείλει δοκιμαστικές μονάδες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Επίσης η αξιοποίηση του σεληνιακού εδάφους για κατασκευές και θωράκιση αποτελεί αντικείμενο εκτενούς επιστημονικής έρευνας. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα ακολουθήσει μια σταδιακή προσέγγιση, ξεκινώντας από μικρές ρομποτικές δοκιμές, στη συνέχεια μεγαλύτερες επιδείξεις και τελικά επανδρωμένες αποστολές.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σήμερα βιομηχανία τουρισμού στη Σελήνη και ελάχιστες έως καθόλου δυνατότητες άμεσης διάσωσης για μια τέτοια αποστολή. Υπάρχει επίσης μια σαφής έλλειψη υποστηρικτικών υποδομών στη Σελήνη, όπως δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνίες. Άλλα απαραίτητα, όπως οι μηχανισμοί ιατρικής εκκένωσης ή σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο είναι επίσης ανύπαρκτα προς το παρόν.

Φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και πολλά ερωτήματα

Το χρονοδιάγραμμα της GRU Space θεωρείται εξαιρετικά φιλόδοξο, ειδικά αν συγκριθεί με το πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο, παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης, τη δεκαετή εμπειρία και τη διεθνή συνεργασία, δεν έχει ακόμη καταφέρει να εγκαθιδρύσει ούτε μια μικρή, προσωρινή βάση στη Σελήνη.

Επιπλέον, το μοντέλο κρατήσεων εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Πολλοί το βλέπουν περισσότερο ως εργαλείο δημοσιότητας, δοκιμή ενδιαφέροντος της αγοράς και προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων, παρά ως πραγματικό μηχανισμό πώλησης ταξιδιών.

Η GRU Space δεν διαθέτει σήμερα πύραυλο εκτόξευσης, σεληνιακό προσεδαφιστή, εμπειρία σε συστήματα υποστήριξης ζωής και απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο αν τα χρήματα των κρατήσεων είναι επιστρέψιμα, κάτι που εντείνει τις ανησυχίες για τη διαφάνεια του εγχειρήματος.

Πηγή: ertnews.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

