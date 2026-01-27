Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

Από το δυστύχημα υπάρχουν και 3 τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν οδικώς για τη Λυόν της Γαλλίας προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του με την Λυόν για το Europa League.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών», αναφέρεται.

Επιβεβαιωμένα τα 7 θύματα, λέει η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

ΠΑΟΚ: Ψυχραιμία και υπευθυνότητα

Ψυχραιμία και υπευθυνότητα ζητά αυτές τις ώρες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζεται ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.

💥Timişoara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı!



📍Lugojel kasabası yakınlarındaki (E70) karayolunda meydana gelen ve 1 yolcu minibüsü, TIR ve iki otomobilin karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.



🚨Timiş Polis… pic.twitter.com/6LZK7A3Ala — Romanya Haber (@romanya_haber) January 27, 2026