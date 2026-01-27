Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

 27.01.2026 - 16:20
Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τίμις στη Ρουμανία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – Πληροφορίες για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Από το δυστύχημα υπάρχουν και 3 τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν οδικώς για τη Λυόν της Γαλλίας προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του με την Λυόν για το Europa League.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών», αναφέρεται.

Επιβεβαιωμένα τα 7 θύματα, λέει η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

ΠΑΟΚ: Ψυχραιμία και υπευθυνότητα

Ψυχραιμία και υπευθυνότητα ζητά αυτές τις ώρες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζεται ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας
«Γεμίσαμε γάρους»: Οδηγός πάρκαρε «κύριος» σε θέσεις ΑμεΑ σε υπεραγορά στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία
Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει
Έκκληση: Αναστάτωση σε περιοχή της Λευκωσίας - Χάθηκε ο Spinny - Δείτε φωτογραφία του
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλειστοί δρόμοι στο πάρκο Ακάμα λόγω ζημιών από καιρικά φαινόμενα

 27.01.2026 - 15:58
Επόμενο άρθρο

Τι λέτε για ένα ταξιδάκι στη... Σελήνη; Αμερικανική εταιρεία δέχεται κρατήσεις για ένα ανύπαρκτο ακόμη ξενοδοχείο

 27.01.2026 - 16:35
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  27.01.2026 - 11:30
Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

  •  27.01.2026 - 11:44
VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

  •  27.01.2026 - 14:31
Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

  •  27.01.2026 - 16:20
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

  •  27.01.2026 - 17:15
Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

  •  27.01.2026 - 16:50
Τι λέτε για ένα ταξιδάκι στη... Σελήνη; Αμερικανική εταιρεία δέχεται κρατήσεις για ένα ανύπαρκτο ακόμη ξενοδοχείο

Τι λέτε για ένα ταξιδάκι στη... Σελήνη; Αμερικανική εταιρεία δέχεται κρατήσεις για ένα ανύπαρκτο ακόμη ξενοδοχείο

  •  27.01.2026 - 16:35
Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

  •  27.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα