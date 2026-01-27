Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

Η ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την Αστυνομία και συγκεκριμένα την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, με σκοπό τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν στην Κύπρο ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκα η οποία θα έφτανε στην Κύπρο με πτήση από το εξωτερικό, απέκρυβε στο σώμα της ποσότητα ναρκωτικών, η 24χρονη, λίγο μετά την άφιξη της στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 21 Οκτωβρίου, ανακόπηκε για έλεγχο στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου. Στην κατοχή της εντοπίστηκαν συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 540 γραμμαρίων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 24χρονη συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και ακτινολογικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί στο σώμα της αριθμός σκευασμάτων. Νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, όπου κατά την νοσηλεία της απέβαλε 35 συσκευασίες, με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 350 γραμμαρίων. Η ίδια έλαβε εξιτήριο στις 28 Οκτωβρίου και παρέμεινε υπό κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, η Αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση της υπόθεσης για εκδίκαση, από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας. Το πρωί σήμερα, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο επέβαλε στην 24χρονη ποινή φυλάκισης διάρκειας έξι χρόνων, για το αδίκημα της εισαγωγής ναρκωτικών.

Την υπόθεση είχε διερευνήσει η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας).

