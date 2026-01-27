Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

 27.01.2026 - 17:15
Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, για να εξασθενήσουν σταδιακά και να καταστούν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης και παροδικά στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ αρχικά στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά θα είναι μέχρι κυματώδης.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και πιθανό εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το Σάββατο, το νησί θα επηρεάζεται από ένα ισχυρό μέχρι πολύ ισχυρό νοτιοδυτικό πεδίο ανέμων.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 16 εκατοστά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας
«Γεμίσαμε γάρους»: Οδηγός πάρκαρε «κύριος» σε θέσεις ΑμεΑ σε υπεραγορά στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία
Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει
Έκκληση: Αναστάτωση σε περιοχή της Λευκωσίας - Χάθηκε ο Spinny - Δείτε φωτογραφία του
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

 27.01.2026 - 16:50
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

 27.01.2026 - 17:15
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  27.01.2026 - 11:30
Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

  •  27.01.2026 - 11:44
VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

  •  27.01.2026 - 14:31
Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

  •  27.01.2026 - 16:20
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

  •  27.01.2026 - 17:15
Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

  •  27.01.2026 - 16:50
Τι λέτε για ένα ταξιδάκι στη... Σελήνη; Αμερικανική εταιρεία δέχεται κρατήσεις για ένα ανύπαρκτο ακόμη ξενοδοχείο

Τι λέτε για ένα ταξιδάκι στη... Σελήνη; Αμερικανική εταιρεία δέχεται κρατήσεις για ένα ανύπαρκτο ακόμη ξενοδοχείο

  •  27.01.2026 - 16:35
Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

  •  27.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα