Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

 27.01.2026 - 17:15
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, παρατηρούνται γύρω στις 5.00 το απόγευμα της Τρίτης, σε διάφορα σημεία στον δρόμο Λεμεσού-Αγρού, ενώ λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώνεται στις περιοχές κατά μήκος του δρόμου, η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη και το οδόστρωμα ολισθηρό.

Την ίδια ώρα, σε διάφορα σημεία κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων ανά το παγκύπριο, σημειώνεται ελαφριά βροχόπτωση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο. Λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, οι οδηγοί οχημάτων καλούνται να οδηγούν με ασφαλείς, χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα.

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

