Αξίζει να αγοράσεις το νέο AirTag της Apple; Ποιες οι κύριες διαφορές με την προηγούμενη έκδοση

Το ανανεωμένο AirTag έρχεται να καλύψει πρακτικά κενά της πρώτης έκδοσης, διατηρώντας παράλληλα τον ίδιο γνώριμο σχεδιασμό.

Μεγαλύτερη εμβέλεια με αναβαθμισμένο Ultra Wideband

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το νέο Ultra Wideband chip δεύτερης γενιάς, το οποίο επιτρέπει ακριβή εντοπισμό αντικειμένων από έως και τρεις φορές μεγαλύτερη απόσταση σε σύγκριση με το προηγούμενο AirTag. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να λάβει καθοδήγηση ακριβείας για χαμένα αντικείμενα ακόμη και σε πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως μεγάλα κτίρια ή εξωτερικούς χώρους.

Βελτιωμένη λειτουργία στο Find My

Η Apple έχει βελτιστοποιήσει και τη λειτουργία του AirTag μέσα στο δίκτυο Find My, με πιο γρήγορη ενημέρωση θέσης και καλύτερη αξιοποίηση των κοντινών συσκευών Apple. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες πιθανότητες εντοπισμού, ακόμη και όταν το αντικείμενο βρίσκεται εκτός άμεσης ακτίνας του χρήστη.

Έμφαση στην ιδιωτικότητα

Όπως και στην προηγούμενη γενιά, το νέο AirTag έχει σχεδιαστεί με βασική προτεραιότητα την ιδιωτικότητα. Όλα τα δεδομένα εντοπισμού είναι κρυπτογραφημένα από άκρο σε άκρο, ενώ παραμένουν ενεργές οι ειδοποιήσεις για άγνωστα AirTag που κινούνται μαζί με κάποιον χρήστη, ώστε να αποτρέπεται η κακόβουλη χρήση.

Συμβατότητα και διαθεσιμότητα

Το νέο AirTag λειτουργεί με iPhone που υποστηρίζουν Ultra Wideband δεύτερης γενιάς, ενώ παραμένει συμβατό και με παλαιότερες συσκευές μέσω του δικτύου Find My, με περιορισμένες όμως δυνατότητες ακριβούς εντοπισμού. Η Apple διαθέτει το προϊόν τόσο μεμονωμένα όσο και σε πακέτα πολλαπλών τεμαχίων.

Συμπέρασμα

Με τη νέα έκδοση του AirTag, η Apple στοχεύει σε πιο αξιόπιστο και πρακτικό εντοπισμό αντικειμένων, βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία χρήσης χωρίς να αλλάζει τη φιλοσοφία του προϊόντος.

