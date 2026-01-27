Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δύο νέα επικίνδυνα τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια - Μην τα αγοράσετε - Δείτε φωτογραφίες

 27.01.2026 - 17:52
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δύο νέα επικίνδυνα τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια - Μην τα αγοράσετε - Δείτε φωτογραφίες

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι οι ραδιοεξοπλισμοί που παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί στην αγορά, έχουν αξιολογηθεί ως μη συμμορφούμενοι με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), καθώς και με τις πρόνοιες των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2022 και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών του 2003 μέχρι 2016.

Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου ETSI EN 300 440 σε σχέση με τις ανεπιθύμητες εκπομπές. Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες ραδιοεπικοινωνίες.

Το Τμήμα καλεί το κοινό να μην προμηθεύεται ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω προϊόντα.

Για διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή τηλεφωνικώς στο 22814854.

 

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δύο νέα επικίνδυνα τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια - Μην τα αγοράσετε - Δείτε φωτογραφίες
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

