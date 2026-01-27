Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δύο νέα επικίνδυνα τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια - Μην τα αγοράσετε - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου ETSI EN 300 440 σε σχέση με τις ανεπιθύμητες εκπομπές. Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες ραδιοεπικοινωνίες.

Το Τμήμα καλεί το κοινό να μην προμηθεύεται ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω προϊόντα.

Για διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή τηλεφωνικώς στο 22814854.