Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜεγάλη απάτη στη Λευκωσία - 120 χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός» - Πώς τα κατάφεραν να ξεγελάσουν εταιρεία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλη απάτη στη Λευκωσία - 120 χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός» - Πώς τα κατάφεραν να ξεγελάσουν εταιρεία

 27.01.2026 - 18:14
Μεγάλη απάτη στη Λευκωσία - 120 χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός» - Πώς τα κατάφεραν να ξεγελάσουν εταιρεία

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, με απόσπαση μεγάλου χρηματικού ποσού, διερευνά η Αστυνομία.

Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδές μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, κατάφεραν να αποσπάσουν από εταιρεία στη Λευκωσία, χρηματικό ποσό πέραν των 120 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, από τον Διευθυντή της εταιρείας. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον περασμένο Νοέμβριο, η εταιρεία του έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα που φαινόταν να προέρχεται από συνεργάτιδα εταιρεία, που εδρεύει στο εξωτερικό, στο οποίο αναφερόταν ότι, η συνεργάτιδα εταιρεία έχει αλλάξει τραπεζικά στοιχεία. Στο μήνυμα αναφερόταν πως οι πληρωμές για την αγορά εμπορευμάτων, θα πρέπει πλέον να γίνονται σε νέο τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο μήνυμα.

Ακολουθώντας τα όσα αναφέρονταν στο μήνυμα που είχε λάβει, η κυπριακή εταιρεία προχώρησε στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου και 26 Ιανουαρίου, σε πληρωμές χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 123,943 ευρώ, με εμβάσματα στον δήθεν νέο τραπεζικό λογαριασμό, σε τράπεζα άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Όταν ωστόσο χθες 26 Ιανουαρίου, ο διευθυντής της κυπριακής εταιρείας επικοινώνησε με τη συνεργάτιδα εταιρεία, του αναφέρθηκε ότι η συνεργάτιδα εταιρεία δεν έχει αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί η απάτη και η απόσπαση του μεγάλου χρηματικού ποσού.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει στο κοινό όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, προτού γίνει οποιαδήποτε πληρωμή χρηματικών ποσών, να γίνεται επαλήθευση του μηνύματος, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η πληρωμή. Για την επικοινωνία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά σε επικοινωνία ή που αναγράφεται σε μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε προηγούμενες τους συναλλαγές.

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης, αλλά και συμβουλές για το πως το κοινό μπορεί να αποφύγει την απάτη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cypruspolicenews.com/archives/6038.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δύο νέα επικίνδυνα τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια - Μην τα αγοράσετε - Δείτε φωτογραφίες
Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες
Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση
VIDEO: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Annie Alexui πριν από 4 χρόνια - «Είχα συνείδηση, δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά»
Αξίζει να αγοράσεις το νέο AirTag της Apple; Ποιες οι κύριες διαφορές με την προηγούμενη έκδοση
Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δύο νέα επικίνδυνα τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια - Μην τα αγοράσετε - Δείτε φωτογραφίες

 27.01.2026 - 17:52
Επόμενο άρθρο

ΚΥΣΟΑ: Ο Μάριος Φιλίππου δεν συγκατατίθεται στην προβολή του προσώπου του στο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου

 27.01.2026 - 18:25
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  27.01.2026 - 11:30
Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

  •  27.01.2026 - 11:44
ΚΥΣΟΑ: Ο Μάριος Φιλίππου δεν συγκατατίθεται στην προβολή του προσώπου του στο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου

ΚΥΣΟΑ: Ο Μάριος Φιλίππου δεν συγκατατίθεται στην προβολή του προσώπου του στο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου

  •  27.01.2026 - 18:25
Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

  •  27.01.2026 - 16:20
Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

  •  27.01.2026 - 17:15
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δύο νέα επικίνδυνα τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια - Μην τα αγοράσετε - Δείτε φωτογραφίες

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δύο νέα επικίνδυνα τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια - Μην τα αγοράσετε - Δείτε φωτογραφίες

  •  27.01.2026 - 17:52
Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

  •  27.01.2026 - 16:50
Αξίζει να αγοράσεις το νέο AirTag της Apple; Ποιες οι κύριες διαφορές με την προηγούμενη έκδοση

Αξίζει να αγοράσεις το νέο AirTag της Apple; Ποιες οι κύριες διαφορές με την προηγούμενη έκδοση

  •  27.01.2026 - 17:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα