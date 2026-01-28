Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευθύμιος Δίπλαρος: Ανησυχία για το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ - Τα δύο σοβαρά ερωτήματα

 28.01.2026 - 20:00
Ευθύμιος Δίπλαρος: Ανησυχία για το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ - Τα δύο σοβαρά ερωτήματα

Σοβαρούς προβληματισμούς, κυρίως σε σχέση με το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ, εκφράζει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευθύμιος Δίπλαρος, σε δήλωσή του με αφορμή την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου που κατατέθηκε στη Βουλή, ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Όπως ανέφερε, η έκθεση λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα και με τα ίδια τα ευρήματά της, ο ΟΑΥ έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των καταγεγραμμένων κινδύνων.

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός, σύμφωνα με τον κ. Δίπλαρο, αφορά το πληροφοριακό σύστημα του ΓεΣΥ, καθώς ο ΟΑΥ παραδέχεται τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο ανάδοχο, χωρίς να είναι ξεκάθαρο κατά πόσο υπάρχει εναλλακτική λύση ή ασφαλής διέξοδος.

Αυτούσια η δήλωση:

Την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου του ΓΕΣΥ, που κατατέθηκε στη Βουλή ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΟΑΥ και ζητείται από το Υπουργείο Οικονομικών, τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Οφείλουμε λοιπόν να διασαφηνίσουμε καταρχάς ότι όπως αναφέρεται και στην ίδια την έκθεση, ο ΟΑΥ έχει λάβει μέτρα για όλους τους καταγεγραμμένους κινδύνους.

Ο μεγαλύτερος ωστόσο προβληματισμός αφορά το σύστημα πληροφορικής. Τα θέματα είναι γνωστά και ο ίδιος ο ΟΑΥ παραδέχεται τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο ανάδοχο, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει εναλλακτική ή διέξοδος.

Παρότι καταγράφονται ενέργειες τίθενται και δύο σοβαρά ερωτήματα:

-  Με βάση τη νομοθεσία των δημσίων συμβάσεων, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις και χρονοβόρες διαδικασίες;

-  ⁠Πώς θα διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος αν λήξει η σύμβαση του υφιστάμενου αναδόχου;

Την ίδια ώρα είναι αντιληπτό ότι ο ΟΚΥπΥ παραμένει η ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ και τυχόν κατάρρευσή του θα επηρέαζε σοβαρά τη λειτουργία του Συστήματος.

Σε ό,τι δε αφορά τα οικονομικά, η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ επιβεβαιώνεται διαχρονικά τόσο από τα πραγματικά αποτελέσματα όσο και από τις αναλογιστικές μελέτες.

Το αποθεματικό υπερβαίνει τα €700 εκατ., πέραν των προβλέψεων. Η εισαγωγή νέων υπηρεσιών μπορεί να μειώσει τον ρυθμό αύξησής του, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο το Ταμείο ή το ΓεΣΥ.

Τέλος, σε σχέση με τα άτομα που παύουν να είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, κυρίως μη Κύπριους, το ζήτημα αφορά τον έγκαιρο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε ο ΟΑΥ να ενημερώνεται και να προχωρεί άμεσα στις απαραίτητες διαγραφές.

Σε αχαρτογράφητα νερά το Κυπριακό - Κανένα αποτέλεσμα από την τριμερή συνάντηση

Σε αχαρτογράφητα νερά το Κυπριακό - Κανένα αποτέλεσμα από την τριμερή συνάντηση

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη ρητορική περί «συνέχισης του διαλόγου», η διαδικασία παραμένει στάσιμη και εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη προ-διαπραγματευτική φάση.

