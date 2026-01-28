ΠτΔ για βιβλίο Γ. Καρεκλά: «Χρήσιμο εργαλείο αντικειμενικής ενημέρωσης»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου 2026, στην αίθουσα τελετών «Αρχάγγελος» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ιεράς Μονής Κύκκου, παρουσία πολυπληθούς ακροατηρίου και εκπροσώπων του πολιτικού και κοινωνικού φάσματος.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε το έργο και τη διαχρονική προσφορά του Γιάννη Καρεκλά στη δημοσιογραφία, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν δημοσιογράφο που τίμησε και συνεχίζει να υπηρετεί το λειτούργημα με επαγγελματισμό και δεοντολογική συνέπεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι η μαζική παρουσία στην εκδήλωση αντανακλά την εκτίμηση που χαίρει ο συγγραφέας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια ουσιαστική συμβολή στη βιβλιογραφία του Κυπριακού, σημειώνοντας ότι αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν το εθνικό ζήτημα από τη γένεσή του μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρωτογενείς μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στον τόμο, προερχόμενες από πρωταγωνιστές των γεγονότων στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και από καταξιωμένους ιστορικούς και μελετητές.

Αυτούσιος ο χαιρετισμός του Προέδρου:

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την αποψινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του φίλου δημοσιογράφου Γιάννη Καρεκλά, βαθύτατου γνώστη και μελετητή του Κυπριακού, με πολλά, μάλιστα, προσωπικά βιώματα από τη δημοσιογραφική, και όχι μόνο, πορεία του, ο οποίος μάς παραδίδει ένα ακόμη σημαντικό τόμο, αποτέλεσμα κοπιώδους εργασίας πολλών χρόνων.

Προτού αρχίσω τον χαιρετισμό μου, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι το πολυπληθές ακροατήριο αλλά και η ευρεία πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση, καταδεικνύουν την εκτίμηση προς το πρόσωπο τού συγγραφέα, ο οποίος, κατά γενική ομολογία, τίμησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα και συνεχίζει να το υπηρετεί με επαγγελματική αφοσίωση και δεοντολογική συνέπεια. Η έκδοση που παρουσιάζεται σήμερα εμπλουτίζει ουσιαστικά τη βιβλιογραφία γύρω από το Κυπριακό και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν αντικειμενικά και σφαιρικά γύρω από το εθνικό μας πρόβλημα, από καταβολής του μέχρι και σήμερα.

Ο τόμος που μας παραδίδει σήμερα ο Γιάννης Καρεκλάς περιλαμβάνει σημαντικές μαρτυρίες που εξασφάλισε ο ίδιος, οι πλείστες των οποίων είναι πρωτογενείς, τόσο από πρωταγωνιστές στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, που είχαν άμεση σχέση με τα υπό ανασκόπηση γεγονότα, όσο και από καταξιωμένους ιστορικούς, δημοσιογράφους και μελετητές του Κυπριακού.

Υπό αυτή την έννοια, η αναλυτική μελέτη του Καρεκλά, είναι τρόπον τινά μια εγκυκλοπαίδεια της ιστορίας του Κυπριακού, που έχει ως αφετηρία τις γεωπολιτικές παραμέτρους που επικρατούσαν από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν το Κυπριακό Ζήτημα, βρέθηκε στις συζητήσεις της διεθνούς κοινότητας, μέχρι και τις μέρες μας. Από τον τίτλο του βιβλίου, «Κυπριακό 1830-1974: Πορεία προς τον γκρεμό» είναι διάχυτη η απογοήτευση που κυριαρχεί στην αποτίμηση στην οποία προβαίνει ο συγγραφέας, μέσα από τη μελέτη των γεγονότων τής υπό αναφορά περιόδου.

Ασφαλώς και είναι άδικο να εμφανιστούμε με τον μανδύα του από καθέδρας κριτή της Ιστορίας, ειδικότερα τόσα χρόνια αργότερα που γνωρίζουμε τις εξελίξεις και, φυσικά, παραγνωρίζοντας τη δυναμική των δεδομένων και τις συνθήκες της εποχής. Σίγουρα, όμως, είναι κοινή παραδοχή ότι διαφορετική θα μπορούσε να ήταν η πορεία των πραγμάτων εάν διαχρονικά δεν υποτιμούσαμε τους διεθνείς συσχετισμούς δυνάμεων, τις εξελίξεις και τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο και συνειδητοποιούσαμε ότι, δυστυχώς, το διεθνές σύστημα περισσότερο λειτουργεί με βάση το δίκαιο της ισχύος παρά την ισχύ του δικαίου.

Εξάλλου, όπως ανέφερα πρόσφατα και σε επιστημονικό συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την έναρξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ, (και τότε και σήμερα) τα μικρά κράτη, ειδικότερα εάν αυτά κρίνονται ως σημαντικά για τη διατήρηση διεθνών ισορροπιών λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων στοιχείων, είναι απολύτως αναγκαίο να διαβάζουν και να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα διεθνή δεδομένα και να εργάζονται, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, για ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος τους, εσωτερικών και εξωτερικών, και πλήρη αξιοποίηση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους.

Και αυτό, ακριβώς, πράττουμε σήμερα ως Κυβέρνηση, λειτουργώντας σε ένα διεθνές πλαίσιο που το χαρακτηρίζει η αναρχία και η απροβλεψιμότητα. Αγαπητέ φίλε Γιάννη, σε συγχαίρω για το νέο σου εκδοτικό εγχείρημα και είμαι βέβαιος ότι θα είναι και αυτό, καλοτάξιδο.

Μαζί με τα συγχαρητήρια για τη δουλειά που μας αφήνεις, σου εύχομαι να παραμείνεις, και είμαι σίγουρος για αυτό, ενεργός πολίτης, δημιουργικός δημοσιογράφος και, φυσικά, ένας στοργικός παππούς, ο πιο σημαντικός ρόλος. Με την ευχή ο Μάξιμος, το εγγονάκι σου, στο οποίο αφιερώνεις το βιβλίο, να ευτυχήσει να ζήσει σε μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη.