ΑρχικήLifestyleVIDEO: Συναγερμός σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό - Τηλεφώνησαν για βόμβα ενώ υπήρχε live εκπομπή
LIFESTYLE

VIDEO: Συναγερμός σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό - Τηλεφώνησαν για βόμβα ενώ υπήρχε live εκπομπή

 29.01.2026 - 11:04
VIDEO: Συναγερμός σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό - Τηλεφώνησαν για βόμβα ενώ υπήρχε live εκπομπή

Εκκενώθηκαν αμέσως οι εγκαταστάσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy.

 

VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 29.01.2026 - 10:58
Συναγερμός στην Ασία για τον θανατηφόρο ιό Νίπα: Ενισχύονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στα σύνορα και τα αεροδρόμια

 29.01.2026 - 11:06
Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

