VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

Οι απαντήσεις τους ήταν οι εξής:

Ο Ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδη απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας πως έδωσε την απάντησή του πολύ γρήγορα.

Ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς δήλωσε πως θα πήγαινε χωρίς δισταγμό, εφόσον προσκληθεί.

Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης ανέφερε ότι θα παρευρεθεί στο πάρτι τους αν τον καλέσουν, προσθέτοντας μάλιστα πως θα βάλει και «φακελάκι».

Ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου τόνισε ότι θα πάει στον γάμο τους, καθώς πρόκειται για δύο γείτονές του.

