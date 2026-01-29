Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπάντα στην Ελεγκτική το Τμ. Δασών: «Επεξεργάζεται νομοθετικές τροποποιήσεις για μίσθωση κρατικής δασικής γης»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απάντα στην Ελεγκτική το Τμ. Δασών: «Επεξεργάζεται νομοθετικές τροποποιήσεις για μίσθωση κρατικής δασικής γης»

 29.01.2026 - 10:50
Απάντα στην Ελεγκτική το Τμ. Δασών: «Επεξεργάζεται νομοθετικές τροποποιήσεις για μίσθωση κρατικής δασικής γης»

Συμφωνεί με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στη μίσθωση κρατικής δασικής γης, και επεξεργάζεται τις αναγκαίες προς τον σκοπό αυτό νομοθετικές τροποποιήσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών, σημειώνοντας πως στόχος του είναι  η προώθηση της επίλυσης των οποιωνδήποτε διαχρονικών προβλημάτων και αδυναμιών που επισημαίνονται στην  Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος Τμήματος Δασών» και αριθμό «ΕΕ-ΕΥ 2/2026», που δημοσιεύτηκε στις 27/1/2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

Το Τμήμα Δασών επισημαίνει σε ανακοίνωση ότι η προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας αποτελεί βασική προτεραιότητά του και επαναβεβαιώνει τη βούλησή του για στενή συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία και όλες τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την αποκατάσταση οποιωνδήποτε αδυναμιών έχουν εντοπιστεί στην έκθεση

Σημειώνει πως έχει εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα το περιεχόμενό της, αναφέροντας ότι στόχος του είναι  η προώθηση της επίλυσης των οποιωνδήποτε διαχρονικών προβλημάτων και αδυναμιών που επισημαίνονται στην έκθεση.

Παρατηρεί ότι η έκθεση αυτή αφορά στην περίοδο 2018-2024, και όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, τα εγειρόμενα θέματα αφορούν υποθέσεις που ανάγονται σε αποφάσεις και χειρισμούς προηγούμενων ετών, έως και τη δεκαετία του 1970, σε ένα σύνθετο θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον, προσθέτοντας ότι προς το σκοπό αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης της κρατικής δασικής περιουσίας.

Αναφέρει ακολούθως ότι σημαντικό μέρος της έκθεσης αφορά στην εκμίσθωση κρατικής δασικής γης και ειδικότερα σε σχέση με τις αδυναμίες, που διαπιστώνονται στην Έκθεση, σε σχέση με τη διάθεση κρατικής δασικής γης, και παρατηρεί ότι αυτές αφορούν κυρίως σε καθυστερήσεις στην αναθεώρηση μισθωμάτων, για τα οποία αναμένεται να υπάρξει συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να εξευρεθούν τρόποι για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Το Τμήμα περαιτέρω διευκρινίζει πως η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με αυστηρή τήρηση των σχετικών Κανονισμών, διαβούλευση με όλα τα αρμόδια Τμήματα και καθορισμό αγοραίου μισθώματος, όπως αυτό υπολογίζεται εκτιμάται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σημειώνοντας πως πρωταρχικός στόχος παραμένει η προστασία και η διατήρηση των δασών και όχι η εκμίσθωση γης, που εξετάζεται μόνο κατόπιν αιτημάτων και, όπου αυτό  ενδείκνυται και μέσω ανοικτών και διαφανών διαδικασιών.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις που έχουν τεθεί πρόσφατα υπό δημόσια συζήτηση (Adventure Park Φοινιού, προσκοπική κατασκήνωση Μαχαιρά, ειδικά σχολεία Πολεμιδιών) διευκρινίζει ότι περιλαμβάνουν ρητούς περιβαλλοντικούς όρους και ρήτρες ακύρωσης, όταν δεν εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες πολεοδομικές και άλλες άδειες, ενώ οι συμβάσεις μίσθωσης σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Αγία Νάπα, αφορούν συμβάσεις παλαιότερων δεκαετιών (δεκαετία του 1970) και δεν αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πολιτική.

Περαιτέρω το Τμήμα δηλώνει ότι συμφωνεί με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στη μίσθωση κρατικής δασικής γης, ειδικότερα σε σχέση με τη διάρκεια των συμβάσεων, το ύψος μισθωμάτων, τον έλεγχο των όρων τους κτλ. και επεξεργάζεται τις αναγκαίες προς τον σκοπό αυτό νομοθετικές τροποποιήσεις, προσθέτοντας  περαιτέρω, ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις σε σχέση με τη σχετική νομοθεσία, προωθούνται διαδικασίες για λήψη δικαστικών μέτρων, σε πλήρη συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ενώ ενισχύονται οι προσπάθειες είσπραξης καθυστερημένων εσόδων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την περιβαλλοντική προστασία.

Τέλος, σε σχέση με τα θέματα που άπτονται της αυστηρότερης τήρησης των διαδικασιών, που αφορούν την περιβαλλοντική αξιολόγηση, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων και των Υπηρεσιών, που ασχολούνται με την περιβαλλοντική διαχείριση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Λιποθύμησε στο καμαρίνι της η Ελληνίδα τραγουδίστρια

 29.01.2026 - 10:50
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 29.01.2026 - 10:58
Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

  •  29.01.2026 - 06:27
ΠτΔ: «Έσπασε σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

ΠτΔ: «Έσπασε σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

  •  29.01.2026 - 11:39
Παρέδωσε τα κλειδιά ο Τυχικός - Απαντά στον Αρχιεπίσκοπο με επιστολή-«βόμβα»

Παρέδωσε τα κλειδιά ο Τυχικός - Απαντά στον Αρχιεπίσκοπο με επιστολή-«βόμβα»

  •  29.01.2026 - 10:33
Φόνος στα Κονιά: Αναβλήθηκε η δίκη - Ζήτησε περισσότερο χρόνο ο δικηγόρος του 58χρονου

Φόνος στα Κονιά: Αναβλήθηκε η δίκη - Ζήτησε περισσότερο χρόνο ο δικηγόρος του 58χρονου

  •  29.01.2026 - 11:59
Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  29.01.2026 - 12:06
«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

  •  29.01.2026 - 11:29
Απάντα στην Ελεγκτική το Τμ. Δασών: «Επεξεργάζεται νομοθετικές τροποποιήσεις για μίσθωση κρατικής δασικής γης»

Απάντα στην Ελεγκτική το Τμ. Δασών: «Επεξεργάζεται νομοθετικές τροποποιήσεις για μίσθωση κρατικής δασικής γης»

  •  29.01.2026 - 10:50
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

  •  29.01.2026 - 10:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα