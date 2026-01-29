ΠτΔ: Ιδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη στην Ινδία τον Μάιο

Ερωτηθείς για τη σημασία της επίσκεψης αυτής, σε δηλώσεις του στο περιθώριο προεδρικής συνάντησης των Ευρωεπιμελητηρίων που διοργανώνει την Πέμπτη στη Λευκωσία το ΚΕΒΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό της Ινδίας. Ήταν στην Κύπρο και σε λιγότερο από ένα χρόνο μας έχει προσκαλέσει επίσημα στην Ινδία», ανέφερε.

«Μάλιστα το ταξίδι θα περιλαμβάνει και το Νέο Δελχί, αλλά και τη Μουμπάι που είναι το επιχειρηματικό κέντρο της Ινδίας και θα μεταβώ εκεί μαζί με επιχειρηματική αποστολή», ανέφερε, σημειώνοντας πως θα διοργανωθεί και ένα επιχειρηματικό φόρουμ.

Είπε πως την ίδια στιγμή, με συνοδεία από αρκετούς Υπουργούς, έχουμε αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη και σε συνέχεια και των πρόσφατων ανακοινώσεων της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ήταν στην Ινδία για τους εορτασμούς της Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας και ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία, τη θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική.

«Είναι - και το βλέπουμε μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο - την Ινδία να προσεγγίζει την Κύπρο ως την είσοδο στην ΕΕ, στην ενιαία αγορά σε μια αγορά 450 εκατομμυρίων», ανέφερε

«Και έχουμε ήδη δει στη χώρα μας επενδύσεις από εταιρείες της Ινδίας και σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ την επίσκεψη ιδιαίτερα σημαντική», κατέληξε.

