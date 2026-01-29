«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Το part 2 του επεισοδίου που είδε το φως της δημοσιότητας παρουσιάζει την αφήγηση της Alexui με δικά της λόγια, με πολλούς από τους ισχυρισμούς να αντικατοπτρίζουν την προσωπική της εκδοχή των γεγονότων

Η Annie Alexui πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο podcast POVCAST, με παρουσιαστές τον Νικόλα Χατζηπαύλου και τη Μίνα Σαμψών, σε ένα επεισόδιο που επικεντρώθηκε στο προσωπικό της παρελθόν, τη νομική της κατάσταση και ισχυρισμούς που αφορούν κακοποίηση, θεσμικές αποτυχίες και εξάρτηση.

«Όπου πήγαινα δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς μου συμπεριφέρονταν τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω τι τους έκαμνα, όπου πήγαινα μου συμπεριφέρονταν άσχημα χωρίς να ξέρω τον λόγο», είπε χαρακτηριστικά.

