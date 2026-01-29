Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Τρεις συλλήψεις μετά το μακελειό με τους 11 νεκρούς σε γήπεδο ποδοσφαίρου του Μεξικού

 29.01.2026 - 11:18
Τρεις συλλήψεις μετά το μακελειό με τους 11 νεκρούς σε γήπεδο ποδοσφαίρου του Μεξικού

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη τη σύλληψη τριών προσώπων τα οποία βαραίνουν υποψίες πως ενέχονταν στην επίθεση με χρήση πυροβόλων όπλων που άφησε πίσω 11 νεκρούς κι άλλους κάπου δέκα τραυματίες σε γήπεδο ποδοσφαίρου, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Την Κυριακή, ένοπλοι εξαπέλυσαν έφοδο σε συνοικιακό στάδιο όπου άνοιξαν πυρ εναντίον παριστάμενων, στη Σαλαμάνκα, πόλη περίπου 160.000 κατοίκων στην πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά), η οποία συγκαταλέγεται σε αυτές που δοκιμάζονται περισσότερο από τη μάστιγα της βίας στο Μεξικό.

Οι αρχές εκτιμούν πως επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που συνδεόταν με το οργανωμένο έγκλημα.

Η πολιτειακή γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας ενημέρωσε πως έγιναν τρεις συλλήψεις υπόπτων, έπειτα από σειρά «συντονισμένων και στοχευμένων επιχειρήσεων». Δεν έδωσε στοιχεία για τις ταυτότητες των υπόπτων, ούτε τις κατηγορίες που τους βαραίνουν στο πλαίσιο της έρευνας, για να προφυλάξει τη μυστικότητά της.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι σε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μπήκαν στο στόχαστρο επειδή η επιχείρηση στην οποία εργάζονταν είχε σχέσεις με το ισχυρό Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Οι δράστες φέρονταν να ανήκαν στο Καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα (ΚΣΡΛ), αντίπαλο του πρώτου. Οι δυο συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης κλεμμένων καυσίμων, της λιανικής εμπορίας ναρκωτικών και των εκβιάσεων.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ εξέφρασε ικανοποίηση την περασμένη εβδομάδα διότι ο δείκτης ανθρωποκτονιών στη χώρα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και μια δεκαετία, στις 17,5 ανά 100.000 κατοίκους, το 2025.

Όμως στη Γουαναχουάτο, που παραμένει μια από τις πολιτείες που μαστίζονται περισσότερο από τη βία, ο δείκτης βρισκόταν στις 38,8 ανά 100.000 κατοίκους.

Το ατελείωτο κύμα βίας που αποδίδεται στα καρτέλ στο Μεξικό έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 450.000 ανθρώπους από το 2006, χωρίς να λογαριάζονται οι 100.000 και πλέον εξαφανισθέντες, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

