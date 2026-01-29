Τρεις συλλήψεις μετά το μακελειό με τους 11 νεκρούς σε γήπεδο ποδοσφαίρου του Μεξικού

Την Κυριακή, ένοπλοι εξαπέλυσαν έφοδο σε συνοικιακό στάδιο όπου άνοιξαν πυρ εναντίον παριστάμενων, στη Σαλαμάνκα, πόλη περίπου 160.000 κατοίκων στην πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά), η οποία συγκαταλέγεται σε αυτές που δοκιμάζονται περισσότερο από τη μάστιγα της βίας στο Μεξικό.

Οι αρχές εκτιμούν πως επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που συνδεόταν με το οργανωμένο έγκλημα.

Η πολιτειακή γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας ενημέρωσε πως έγιναν τρεις συλλήψεις υπόπτων, έπειτα από σειρά «συντονισμένων και στοχευμένων επιχειρήσεων». Δεν έδωσε στοιχεία για τις ταυτότητες των υπόπτων, ούτε τις κατηγορίες που τους βαραίνουν στο πλαίσιο της έρευνας, για να προφυλάξει τη μυστικότητά της.



Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι σε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μπήκαν στο στόχαστρο επειδή η επιχείρηση στην οποία εργάζονταν είχε σχέσεις με το ισχυρό Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Οι δράστες φέρονταν να ανήκαν στο Καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα (ΚΣΡΛ), αντίπαλο του πρώτου. Οι δυο συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης κλεμμένων καυσίμων, της λιανικής εμπορίας ναρκωτικών και των εκβιάσεων.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ εξέφρασε ικανοποίηση την περασμένη εβδομάδα διότι ο δείκτης ανθρωποκτονιών στη χώρα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και μια δεκαετία, στις 17,5 ανά 100.000 κατοίκους, το 2025.

Όμως στη Γουαναχουάτο, που παραμένει μια από τις πολιτείες που μαστίζονται περισσότερο από τη βία, ο δείκτης βρισκόταν στις 38,8 ανά 100.000 κατοίκους.

Το ατελείωτο κύμα βίας που αποδίδεται στα καρτέλ στο Μεξικό έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 450.000 ανθρώπους από το 2006, χωρίς να λογαριάζονται οι 100.000 και πλέον εξαφανισθέντες, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

