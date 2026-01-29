Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήθηκε με Ολγκίν η Αννίτα: «Ύψιστος στόχος η επανένωση της πατρίδας μας»

 29.01.2026 - 12:18
Συναντήθηκε με Ολγκίν η Αννίτα: «Ύψιστος στόχος η επανένωση της πατρίδας μας»

Σε δήλωση προέβη η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου μετά τη συνάντησή της με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. María Angela Holguín Cuéllar.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «συναντηθήκαμε σήμερα με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την οποία ευχαριστώ, για να συζητήσουμε την πρόοδο στο Κυπριακό και να ανταλλάξουμε απόψεις για τα επόμενα βήματα.

Μας απογοητεύει το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διαμορφωθεί οι αναγκαίες συνθήκες για τη σύγκληση νέας άτυπης πενταμερούς, ώστε να συζητηθεί επιτέλους η ουσία του Κυπριακού.

Παρά τις δυσκολίες, η διαδικασία δεν τερματίζεται. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει η δική μας πλευρά να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη σε αυτή την κατεύθυνση. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, συνεπείς στη θέση αρχών μας, παραμένουμε αταλάντευτα δεσμευμένοι στον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα των ΗΕ και το συμφωνημένο πλαίσιο.

Παράλληλα όμως, έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που συνεπάγεται αυτή η προσπάθεια. Για εμάς, η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας αποτελεί τον ύψιστο στόχο μας, το εθνικό μας καθήκον και αποστολή.

Θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για τη σημερινή συνάντηση και για τις προσπάθειές της και να επαναλάβω ότι θέση μας είναι: η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, το συντομότερο δυνατόν, για μια λύση που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει την πατρίδα μας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα».

Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη.

