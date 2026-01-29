Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

 29.01.2026 - 12:42
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

Υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης, στις 16 Μαρτίου στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, θα παραμείνουν οι πέντε κατηγορούμενοι για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα, αποφάσισε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.  

Το δικαστήριο είχε επιφυλάξει για σήμερα την απόφασή του, καθώς κατά τη χθεσινή διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο, που αποφάσισε την παραπομπή των κατηγορουμένων σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έφεραν ένσταση στην κράτησή τους.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου στις 8:45 το πρωί. 

Οι κατηγορούμενοι είναι ένας νεαρός 20 ετών, δύο 26χρονοι, ένας 32χρονος και 48χρονος. 

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα 26, 27 και 35 ετών. 

Εναντίον των κατηγορουμένων διερευνώνται τα ακόλουθα αδικήματα συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από́ τους συλληφθέντες, ο 48χρονος και 26χρονος, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό ενός προσώπου, ηλικίας 39 ετών, στην Πύλα στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου. 

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος. 

Οι δυο κατηγορούμενοι, 48 και 26 ετών, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και μαχαιροφορίας. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναντήθηκε με Ολγκίν η Αννίτα: «Ύψιστος στόχος η επανένωση της πατρίδας μας»

 29.01.2026 - 12:18
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης: «Έφυγε» ο Αναστάσιος Δημητρίου

 29.01.2026 - 12:54
ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

  •  29.01.2026 - 11:39
Παρέδωσε τα κλειδιά ο Τυχικός - Απαντά στον Αρχιεπίσκοπο με επιστολή-«βόμβα»

Παρέδωσε τα κλειδιά ο Τυχικός - Απαντά στον Αρχιεπίσκοπο με επιστολή-«βόμβα»

  •  29.01.2026 - 10:33
Φόνος στα Κονιά: Αναβλήθηκε η δίκη - Ζήτησε περισσότερο χρόνο ο δικηγόρος του 58χρονου

Φόνος στα Κονιά: Αναβλήθηκε η δίκη - Ζήτησε περισσότερο χρόνο ο δικηγόρος του 58χρονου

  •  29.01.2026 - 11:59
Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  29.01.2026 - 12:06
«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

  •  29.01.2026 - 11:29
VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

  •  29.01.2026 - 14:09
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 12:42
Του πούλησε σπίτι άλλου και τσέπωσε πέραν των 58 χιλιάδων - Χειροπέδες σε 50χρονο

Του πούλησε σπίτι άλλου και τσέπωσε πέραν των 58 χιλιάδων - Χειροπέδες σε 50χρονο

  •  29.01.2026 - 13:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα