«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

Συγκεκριμένα, ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 τροποποιεί τον βασικό περί Φυλακών Νόμο, καθιστώντας ποινικά αδικήματα την κατοχή, χρήση, εισαγωγή και εξαγωγή κινητών τηλεφώνων, καθώς και απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών στις ή από τις φυλακές, περιλαμβανομένης και της απόπειρας τέλεσης των πράξεων αυτών.

Με βάση τις νέες διατάξεις, πρόσωπο –κρατούμενος ή μη– που προβαίνει σε κατοχή, χρήση, εισαγωγή ή εξαγωγή κινητού τηλεφώνου ή απαγορευμένου αντικειμένου στις ή από τις φυλακές, ή αποπειράται να το πράξει, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και/ή σε χρηματική ποινή έως €6.000.

Αυστηρότερες ποινές προβλέπονται σε περιπτώσεις όπου τα εν λόγω αδικήματα διαπράττονται από μέλος του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών. Στις περιπτώσεις αυτές, η προβλεπόμενη ποινή ανέρχεται σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη και/ή χρηματική ποινή έως €10.000.

