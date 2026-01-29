Themasports lifenewscy
«Δεν κοιμάμαι στα υπουργικά συμβούλια, κλείνω τα μάτια γιατί βαριέμαι» ομολόγησε ο Τραμπ

 29.01.2026 - 22:29
«Δεν κοιμάμαι στα υπουργικά συμβούλια, κλείνω τα μάτια γιατί βαριέμαι» ομολόγησε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ στις ΗΠΑ, κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια των υπουργικών συμβουλίων όχι επειδή κοιμάται αλλά επειδή… βαριέται, όπως τουλάχιστον λέει ο ίδιος.

«Ο κόσμος λέει: Έκλεισε τα μάτια! Ακούστε, ήταν αρκετά ανιαρό, για να είμαι ειλικρινής» είπε ο 79χρονος πρόεδρος, αναφερόμενος στο υπουργικό συμβούλιο του περασμένου Αυγούστου, που κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες και κατά τη διάρκεια του οποίου θεάθηκε με κλειστά τα βλέφαρά του.

«Ήταν λίγο βαρετό», επανέλαβε για αυτήν τη μαραθώνια συνεδρίαση, κατά την οποία οι υπουργοί του, ο ένας μετά τον άλλον, του έπλεξαν το εγκώμιο και στη συνέχεια εκείνος απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων που ήταν παρόντες.

Οι πολιτικοί αντίπαλοί του αμέσως διαβεβαίωσαν ότι κατά διαστήματα έπαιρνε έναν υπνάκο.

 

Για τον Τραμπ, το θέμα της θαλερότητάς του είναι πολύ ευαίσθητο, δεδομένου ότι ο ίδιος αυτοπαρουσιάζεται ως το ακριβώς αντίθετο του Δημοκρατικού προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο περιέγραφε ως «ξεμωραμένο γέρο». Τα ερωτηματικά για την υγεία του πάντως επιμένουν και πολλαπλασιάζονται, όπως για παράδειγμα οι μελανιές που παρατηρήθηκαν πολλές φορές στο δεξί του χέρι και τουλάχιστον μία φορά στο αριστερό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Wall Street Journal, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα αιματώματα αυτά οφείλονται στην καθημερινή λήψη ασπιρίνης, η δόση της οποίας κρίθηκε υψηλή από τους γιατρούς που του πρότειναν να τη μειώσει. «Λένε ότι η ασπιρίνη αραιώνει το αίμα και δεν θέλω η καρδιά μου να αντλεί πηχτό αίμα», είπε σε εκείνη τη συνέντευξη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

