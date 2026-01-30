Themasports lifenewscy
Θλίψη ΠτΔ για θάνατο Γεώργιου Πική: «Υπήρξε ένας ευρυμαθής διακεκριμένος νομικός»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη ΠτΔ για θάνατο Γεώργιου Πική: «Υπήρξε ένας ευρυμαθής διακεκριμένος νομικός»

 30.01.2026 - 13:39
Θλίψη ΠτΔ για θάνατο Γεώργιου Πική: «Υπήρξε ένας ευρυμαθής διακεκριμένος νομικός»

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για τον θάνατο του Γεώργιου Πική.

Είναι με θλίψη που πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γεώργιου Πικη, πρώην Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μέλους για πολλά χρόνια του   Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο Γεώργιος Πικής υπήρξε ένας ευρυμαθής διακεκριμένος νομικός, με μεγάλη προσφορά στο νομικό δίκαιο της πατρίδας μας και πολύχρονη διακεκριμένη πορεία, αφού διετέλεσε Επαρχιακός Δικαστής και μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και καταξιώθηκε ως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και ως μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Διετέλεσε, επίσης, δύο φορές ad hoc Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ εκλέχθηκε μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων. Πρόκειται για μια εξέχουσα πορεία που υπογραμμίζει το κύρος και την εγκυρότητα της νομικής του κατάρτισης.

Υπήρξε πολυγραφότατος με άρθρα και βιβλία για ένα μεγάλο φάσμα των νομικών θεμάτων.

Ο Γεώργιος Πικής έχαιρε εκτίμησης από όλα τα φάσματα της κοινωνίας για το απαράμιλλο ήθος και την ισχυρή προσωπικότητα του, διατηρώντας πάντοτε το ανθρώπινο του πρόσωπο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής του προσφοράς.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμένα προσωπικά, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του. 

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

