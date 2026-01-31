Themasports lifenewscy
Έπεσαν μπλόκα τη νύχτα: Συλλήψεις, μέθη και ναρκωτικά στο «φως»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσαν μπλόκα τη νύχτα: Συλλήψεις, μέθη και ναρκωτικά στο «φως»

 31.01.2026 - 08:14
Έπεσαν μπλόκα τη νύχτα: Συλλήψεις, μέθη και ναρκωτικά στο «φως»

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εννέα προσώπων. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο σχετικά με υπόθεση βίας στην οικογένεια, ένα πρόσωπο για αυτόφωρα αδικήματα πρόκλησης ανησυχίας, μέθης, και επίθεσης εναντίον αστυνομικών, ένα πρόσωπο για αυτόφωρα αδικήματα κατοχής ναρκωτικών, τρία πρόσωπα για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και τρία πρόσωπα σχετικά με δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 458 οχήματα και ελέγχθηκαν 569 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 47 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, έγιναν 140 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, μεταξύ των οποίων και 29 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν και 40 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

