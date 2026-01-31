Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνολόγος προειδοποιεί: Οι Navtex οδηγούν σε επικίνδυνη κλιμάκωση στο Αιγαίο

 31.01.2026 - 08:35
Διεθνολόγος προειδοποιεί: Οι Navtex οδηγούν σε επικίνδυνη κλιμάκωση στο Αιγαίο

Οι ενέργειες της Τουρκίας με την έκδοση αορίστου διάρκειας Navtex (Οδηγίες προς Ναυτιλομένους) αποτελούν συνέχεια της παράνομης και αυθαίρετης πολιτικής της, δηλαδή "γκριζαρίσματος" του Αιγαίου και αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διεθνολόγος, Δημοσθένης Δημόπουλος.

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με την οποία μετατρέπει τις Navtex στο Αιγαίο σε αορίστου διάρκειας, ο κ. Δημόπουλος τόνισε ότι η ενέργεια της Τουρκίας δεν έχει κάποιο νομικό έρεισμα, είναι παράνομη και οι ναυτικοί δεν υποχρεούνται να την ακολουθούν. 

Θεωρητικά, σημείωσε, οι ναυτικοί γνωρίζουν ότι ο μόνος σταθμός που έχει δικαιοδοσία στη συγκεκριμένη περιοχή για να εκδώσει οποιαδήποτε οδηγία είναι ο σταθμός της Λήμνου.

«Από τη στιγμή που η Τουρκία δεν νομιμοποιείται να εκδίδει Navtex στην περιοχή οι ναυτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι  να τις ακολουθούν. Ο μόνος τρόπος για να αναγκαστούν είναι δια της βίας, θα πρέπει οι Τούρκοι να βγάλουν στόλο στο Αιγαίο για να μην επιτρέπουν στα πλοία αυτά να περάσουν», είπε, προσθέτοντας ότι τότε θα οδηγηθούμε σε θερμό επεισόδιο γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να προστατεύσει τα δικαιώματα της.

«Με όλες αυτές τις ενέργειες που κάνει η Τουρκία και με τις συγκεκριμένες Navtex που πλέον δεν έχουν περιορισμένη διάρκεια, είναι επ’αόριστον, προσπαθεί ουσιαστικά να συνεχίσει αυτή την παράνομη και αυθαίρετη πολιτική που έχει, δηλαδή γκριζαρίσματος του Αιγαίου και αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», επεσήμανε. Είναι πράξεις παράνομες, συνέχισε, γιατί η Τουρκία δεν έχει δικαιοδοσία να εκδίδει Navtex στις περιοχές αυτές.

Αυτό που κάνει η Τουρκία, είπε, είναι ότι εκμεταλλεύεται την ισχύ της και προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, μοχλούς πίεσης για να αυξήσει την ένταση στην περιοχή και να δημιουργήσει προβλήματα.

Σημείωσε ότι τον τελευταίο χρόνο βρισκόμαστε σε μία νέα διεθνή πολιτική πραγματικότητα με την διακυβέρνηση Τραμπ όπου γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια «με μπροστάρη όχι τους Κινέζους, ή τους Ρώσους ή τους Τούρκους ή άλλους, αλλά τις ΗΠΑ του Τράμπ όπου πλέον ισχύει το δίκαιο του ισχυρού και αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε εκτός της ανάλυσης».

«Ολα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές πραγματικότητες αλλά και το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς θεσμοί βρίσκονται υπό αμφισβήτηση όχι από κράτη που μας έχουν συνηθίσει σε μία τέτοια συμπεριφορά αλλά από μία από τις βασικές χώρες που είναι θεματοφύλακας της διεθνούς τάξης στη βάση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

Είπε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται επίσης και το γεγονός ότι η αντιπαράθεση Ευρώπης-ΗΠΑ έχει δημιουργήσει ένα κενό και θεωρεί τον εαυτό της πολύ πιο σημαντικό παίκτη για την ΕΕ τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αρα, είπε, είναι μία χρονική περίοδος κατά την οποία οι Ευρωπαίοι έχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα στα οποία υπάρχει μία σημαντική χρησιμότητα της Τουρκίας τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, τη Συρία και το Ιράν και η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτή τη σημασία και το ρόλο που μπορεί να παίξει ευρύτερα γεωπολιτικά για να μπορέσει να διεκδικήσει και να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Το ζήτημα του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό έργο σε εκκρεμότητα. Έχει μετατραπεί σε σύμβολο πολιτικής ανεπάρκειας, θεσμικής αδράνειας και δημοτικής απουσίας, με το κόστος να το πληρώνει αποκλειστικά η πόλη και οι πολίτες της.

