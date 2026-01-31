Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΛιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31.01.2026 - 10:54
Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

Το ζήτημα του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό έργο σε εκκρεμότητα. Έχει μετατραπεί σε σύμβολο πολιτικής ανεπάρκειας, θεσμικής αδράνειας και δημοτικής απουσίας, με το κόστος να το πληρώνει αποκλειστικά η πόλη και οι πολίτες της.

Παρά το γεγονός ότι από τον Μάιο του 2024 το κράτος ανέλαβε τη διαχείριση των δύο υποδομών, μετά το ηχηρό φιάσκο της Kition Ocean Holdings και την κατάρρευση της περιβόητης επένδυσης του €1,2 δισ., η κυβέρνηση δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να δώσει καθαρές απαντήσεις για το τι ακριβώς σκοπεύει να πράξει. Αντί ενός συγκροτημένου σχεδίου με σαφή στόχο, χρονοδιάγραμμα και οικονομική τεκμηρίωση, περιορίστηκε σε αποσπασματικές εξαγγελίες, σε έργα βιτρίνας και σε μια μελέτη που ολοκληρώθηκε χωρίς τα οικονομικά της στοιχεία, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Η εικόνα αυτή, δεν συνιστά απλώς καθυστέρηση. Συνιστά πολιτική επιλογή αναβολής, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την επανεμφάνιση της Prosperity Group CY, μετόχου της τέως αναδόχου, και την επαναφορά ενός σχεδίου που η ίδια η πραγματικότητα. είχε ήδη ακυρώσει. Το γεγονός ότι ιδιωτικά συμφέροντα εμφανίζονται σήμερα έτοιμα να «σώσουν» το έργο, την ώρα που το κράτος αδυνατεί να παρουσιάσει ξεκάθαρη στρατηγική, αποτελεί από μόνο του καταδικαστικό στοιχείο για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ακόμη πιο σοβαρή, ωστόσο, είναι η στάση του Δήμου Λάρνακας, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα επέλεξε τον ρόλο του σιωπηλού παρατηρητή. Ούτε ξεκάθαρη θέση, ούτε δημόσια διεκδίκηση, ούτε ουσιαστική πίεση προς την κυβέρνηση. Ένας Δήμος που όφειλε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, εμφανίζεται απών από τη δημόσια συζήτηση, αφήνοντας άλλους να μιλούν εξ ονόματός του.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώην Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νίκος Κλεάνθους, ένας εκ των δικηγόρων που στηρίζουν τη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας, άφησε σαφείς και βαριές αιχμές κατά της δημοτικής αρχής. Μιλώντας στο Themaonline, έκανε λόγο για αδράνεια του Δήμου Λάρνακας, την ίδια στιγμή που «φουντώνουν οι πληροφορίες στην πόλη του Ζήνωνα για συμφέροντα που έχουν να κάνουν με εκμετάλλευση του χερσαίου χώρου του λιμανιού, προς όφελος επιχειρηματιών.

Οι αναφορές αυτές, δεν επιτρέπεται να προσπεραστούν ως «φήμες». Απαιτούν απαντήσεις, διαφάνεια και καθαρό λόγο. Μέχρι σήμερα, όμως, η δημοτική αρχή δεν έχει εξηγήσει ούτε ποια ανάπτυξη θέλει, ούτε ποια απορρίπτει, ούτε πώς διασφαλίζεται ότι το λιμάνι και η μαρίνα, δεν θα μετατραπούν σε πεδίο εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων.

Τα έργα στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας, στο yacht club και στη μαρίνα συζήτησε την Παρασκευή ο Υπουργός Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ), Αλέξης Βαφειάδης με τον Δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λάρνακας Νάκη Αντωνίου, εκπροσώπους της Πολεοδομίας, του ΕΤΑΠ, τη Γενική Διευθύντρια του ΥΜΕΕ, Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη και άλλα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Βαφειάδης ανέφερε ότι συζήτησαν για το παραλιακό μέτωπο κατά μήκος της περιοχής των διυλιστηρίων, όχι μόνο για τα προβλήματα διάβρωσης που εντοπίζονται τώρα, αλλά και για το ποια θα είναι η φύση της τελικής κατάστασης. «Επιθυμία όλων μας είναι να είναι ένα πραγματικό παραλιακό μέτωπο με παραλία καθ' όλο το μήκος τους, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν και να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτό προϋποθέτει κάποιες εργασίες και το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει αναλάβει να μελετήσει το θέμα και να επανέλθει για περαιτέρω διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές» είπε.

Για τα έργα που αφορούν την περιοχή του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας ο Υπουργός είπε ότι η εκβάθυνση τελειώνει αυτόν τον μήνα και ο διαγωνισμός για το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου μπορεί να προχωρήσει. Για τη μελέτη για το λιμάνι και τη μαρίνα, αναμένουν εντός της άλλης εβδομάδας να υποβληθεί η μελέτη από το Υπερταμείο και τους ξένους εμπειρογνώμονες. Στη συνέχεια, είπε, θα προχωρήσουν σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

«Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στο Δήμαρχο ότι θα επανέλθουμε άμεσα με σαφή χρονοδιαγράμματα τόσο για την παρουσίαση και τη διαβούλευση της μελέτης» αλλά και σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα για την προκήρυξη της προσφοράς για υλοποίηση των έργων, είπε.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με ανακοίνωσή του, κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και αδράνεια, σημειώνοντας:

«Τα όσα έρχονται και σήμερα στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας προκαλούν εκ νέου έντονο προβληματισμό και εύλογα ερωτήματα.

Έχουμε επανειλημμένα τονίσει τη σημασία υλοποίησης έργων στρατηγικής σημασίας για τον τόπο. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να παρατηρείται καθυστέρηση και έλλειψη ουσιαστικής προόδου ως προς την προώθηση του σημαντικού έργου της μαρίνας και του λιμανιού Λάρνακας.

Θέτοντας ως προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον και τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης, η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για να εξευρεθούν λύσεις.

Η γρήγορη, ουσιαστική και ενδελεχής αξιολόγηση προτάσεων για επανεκκίνηση του έργου είναι επιβεβλημένη…»

Την ερχόμενη Δευτέρα, το θέμα θα συζητηθεί και στην Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας. Ωστόσο, χωρίς πολιτικό θάρρος και καθαρές αποφάσεις, υπάρχει ορατός κίνδυνος η συνεδρία να εξελιχθεί σε ακόμη μία άσκηση διαχείρισης εντυπώσεων, την ώρα που το έργο παραμένει βαλτωμένο.

Μπροστά στη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ευρώπης, τίθεται πλέον ένα αμείλικτο ερώτημα: θα παραστεί ο ίδιος ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας; Η παρουσία του θα σήμαινε έμπρακτη ανάληψη ευθύνης. Η απουσία του, θα επιβεβαίωνε την εικόνα ενός Δήμου που επιλέγει τη σιωπή αντί της σύγκρουσης και τη διαχείριση αντί της διεκδίκησης.

Το λιμάνι και η μαρίνα Λάρνακας δεν χρειάζονται άλλες μελέτες χωρίς αποφάσεις, ούτε άλλες δηλώσεις χωρίς πράξεις και ούτε μπορεί να καταστεί όμηρος κομματικών και συγκεκριμένων συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων, ως ένα «μικρομάγαζο». Χρειάζονται πολιτική βούληση, διαφάνεια και καθαρό λόγο. Μέχρι να υπάρξουν αυτά, η ευθύνη θα βαραίνει ευθέως τόσο την κυβέρνηση, όσο και τη δημοτική αρχή, χωρίς άλλοθι και χωρίς υπεκφυγές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανησυχία για πανδημία από νέο ιό που μεταφέρεται από νυχτερίδες – Ποια τα συμπτώματα - Δρ Καραγιάννης στο «Τ» για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην Κύπρο
Αφρικανική σκόνη και βροχές αλλάζουν το σκηνικό του καιρού - Τι περιλαμβάνει το «μενού»
Ποιος πήρε τα εκρηκτικά; Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα 13 κιλά ΤΝΤ
Ψάχνεις εστιατόριο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Εδώ θα βρεις τα καλύτερα στη Λευκωσία
«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι»: Έλληνας πιλότος γίνεται viral για τις ατάκες του εν ώρα πτήσης
Φάκελοι Έπσταϊν: Ο Μασκ ρωτά τον χρηματιστή «πότε να πάμε στο νησί σου»
Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στη Μαλούντα για τον παππού Ηράκλη - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 31.01.2026 - 10:13
Επόμενο άρθρο

Νέο ωράριο εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους: Πότε μπαίνεις, πότε φεύγεις και οι αλλαγές για γονείς

 31.01.2026 - 11:31

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

  •  31.01.2026 - 10:54
Σάλος, καταγγελίες και αδιέξοδο: Οι 4 υποθέσεις που συγκλόνισαν την Κύπρο αυτή την εβδομάδα - Από την Annie μέχρι Κυπριακό - Βίντεο

Σάλος, καταγγελίες και αδιέξοδο: Οι 4 υποθέσεις που συγκλόνισαν την Κύπρο αυτή την εβδομάδα - Από την Annie μέχρι Κυπριακό - Βίντεο

  •  31.01.2026 - 07:23
Ανησυχία για πανδημία από νέο ιό που μεταφέρεται από νυχτερίδες – Ποια τα συμπτώματα - Δρ Καραγιάννης στο «Τ» για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην Κύπρο

Ανησυχία για πανδημία από νέο ιό που μεταφέρεται από νυχτερίδες – Ποια τα συμπτώματα - Δρ Καραγιάννης στο «Τ» για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην Κύπρο

  •  31.01.2026 - 07:16
Το χρονικό του θανατηφόρου στην Κοφίνου: Πώς έχασε τη ζωή του ο 55χρονος – Χειροπέδες σε 51χρονο

Το χρονικό του θανατηφόρου στην Κοφίνου: Πώς έχασε τη ζωή του ο 55χρονος – Χειροπέδες σε 51χρονο

  •  31.01.2026 - 08:55
Για άμεσα επαπειλούμενη «οικονομική κατάρρευση» του ΟΗΕ προειδοποιεί ο ΓΓ

Για άμεσα επαπειλούμενη «οικονομική κατάρρευση» του ΟΗΕ προειδοποιεί ο ΓΓ

  •  31.01.2026 - 11:10
Ψάχνεις εστιατόριο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Εδώ θα βρεις τα καλύτερα στη Λευκωσία

Ψάχνεις εστιατόριο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Εδώ θα βρεις τα καλύτερα στη Λευκωσία

  •  31.01.2026 - 07:22
Από το Faces of Death στη λοβοτομή της ενσυναίσθησης

Από το Faces of Death στη λοβοτομή της ενσυναίσθησης

  •  30.01.2026 - 20:04
Επικό! Λευτέρης Πανταζής και Τάκης Ζαχαράτος μαζί στη σκηνή – Δείτε τι συνέβη

Επικό! Λευτέρης Πανταζής και Τάκης Ζαχαράτος μαζί στη σκηνή – Δείτε τι συνέβη

  •  31.01.2026 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα