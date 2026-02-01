Themasports lifenewscy
Πάνω από 1,5 κιλό κάνναβης – Στο κελί για 8 μέρες δύο 21χρονοι και 45χρονη

 01.02.2026 - 15:51
Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν οι τρείς συλληφθέντες για υπόθεση κατοχής κάνναβης.

Συγκεκριμένα τα οι δυο 21χρονοι και η 45χρονη που συνελήφθησαν χθες από μέλη της ΥΚΑΝ ύστερα από τον εντοπισμό κάνναβης πέραν του ενάμισι κιλού οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κρατήσεις των τριών υπόπτων για περίοδο 8 ημερών. 

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, «σε έρευνα που διενεργήθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της 45χρονης το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία της στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 107 γραμμαρίων». 

Ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένει η 45χρονη και ο ένας 21χρονος όπου εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία, συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη μικτού βάρους 414 γραμμαρίων περίπου, ένα κουτί το οποίο περιείχε κάνναβη μικτού βάρους 14 γραμμαρίων, και μια ζυγαριά ακριβείας». 

Εντοπίστηκαν επίσης «σε κάλαθο έξω από την οικία της 45χρονης και του 21χρονου, δύο νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κάνναβη μικτού βάρους 60 περίπου γραμμαρίων, που θεάθηκε προηγουμένως ο δεύτερος 21χρονος να πετά». 

Η διαδικασία στο Κυπριακό προχωρά με αργό ρυθμό αλλά είναι δυναμική, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήλωσεη ΑΝΚΑ η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε διευρυμένη συνάντηση 5+1 απαιτείται η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Το 5+1 δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά θα εξεταστεί μόνο όταν ‘οι συνθήκες ωριμάσουν’», ανέφερε.

