Κι όμως...24χρονη από την Ταϊλάνδη δηλώνει ότι έχει σχέση ταυτόχρονα με δίδυμους αδελφούς

 01.02.2026 - 16:16
Κι όμως...24χρονη από την Ταϊλάνδη δηλώνει ότι έχει σχέση ταυτόχρονα με δίδυμους αδελφούς

Μια 24χρονη από την Ταϊλάνδη αποκάλυψε ότι διατηρεί ερωτική σχέση με δύο δίδυμους αδελφούς ταυτόχρονα, με τους ίδιους να δηλώνουν πως δεν έχουν ζήλια μεταξύ τους.

Η Nong Fah, 24 ετών από την περιοχή Nakhon Phanom της Ταϊλάνδης, τράβηξε όλα τα φώτα στα social media όταν επιβεβαίωσε μέσω TikTok ότι είναι σε σχέση με δύο δίδυμους αδελφούς την ίδια περίοδο. Όπως ανέφερε, και οι δύο γνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Η ίδια μίλησε σε τοπικά μέσα, εξηγώντας πως πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή και των τριών, χωρίς συγκρούσεις και ανταγωνισμούς.

Πώς γνωρίστηκαν: «Δεν υπήρξε ποτέ ζήλια μεταξύ τους»

Η 24χρονη εργαζόταν ως σερβιτόρα σε εστιατόριο για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Nakhon Phanom. Εκεί γνώρισε τους δίδυμους αδελφούς Sing και Suea, όταν επισκέφθηκαν το κατάστημα με παρέα φίλων.

Αρχικά, ένας από την παρέα ζήτησε το τηλέφωνό της, αλλά, όπως ειπώθηκε χαριτολογώντας, ήταν «πολύ μεγάλος» και της πρότειναν να δώσει τον αριθμό της στους δίδυμους. Έναν μήνα αργότερα, ξαναβρέθηκαν, αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας στην εφαρμογή Line και ξεκίνησαν να μιλούν και με τους δύο παράλληλα.

Όπως υποστηρίζει η Nong Fah, τα συναισθήματα αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα και προς τους δύο. «Τα αδέλφια δεν μάλωσαν ποτέ ούτε ζήλεψαν, γιατί και οι δύο με αγαπούν και τους αγαπώ», δήλωσε.

Στην αρχή ζούσαν χωριστά, όμως με τον καιρό οι επισκέψεις έγιναν πιο συχνές και τελικά αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Η ίδια περιγράφει τη συμβίωσή τους ως ήρεμη και λειτουργική.

 

