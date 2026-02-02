Themasports lifenewscy
Σοβαρό τροχαίο: Σοκαριστικό βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης – Δίνει μάχη για τη ζωή η 66χρονη – Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο: Σοκαριστικό βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης – Δίνει μάχη για τη ζωή η 66χρονη – Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

 02.02.2026 - 08:57
Σοβαρό τροχαίο: Σοκαριστικό βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης – Δίνει μάχη για τη ζωή η 66χρονη – Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σοκαριστικό είναι το βίντεο από το νέο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες Κυριακή στη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, παρά τη φωτοελεγχόμενη συμβολή με τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, στη Λάρνακα, όπου το αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος, με συνοδηγό την 66χρονη σύζυγο του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος, με συνοδηγό τη 45χρονη σύζυγο του, και επιβάτες τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 8½ και 4½ ετών. Μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος προσέκρουσε και σε παρακείμενο πάσσαλο ηλεκτροδότησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Η σύγκρουση που οδήγησε σε απεγκλωβισμό και διασωλήνωση 66χρονης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που αφορά την υγεία των τραυματιών, όσον αφορά την 66χρονη, εξακολουθεί να παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στον αναπνευστήρα.

Επίσης, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, παραμένει για νοσηλεία η 45χρονη, η οποία έχει τραυματιστεί στο πόδι, με την κατάσταση της να μην εμπνέει ανησυχία, όπως και το τεσσεράμισι ετών παιδί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: «Φυσαρμόνικα» έγιναν τα οχήματα – Σοκάρουν οι φωτογραφίες - Κρίσιμα ένα πρόσωπο

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Λάρνακας χθες στις 12:00 το μεσημέρι ιδιωτικό όχημα το οποίο οδηγούσε Ελληνοκύπριος ηλικίας 70 ετών έχοντας ως συνοδηγό την Ελληνοκύπρια σύζυγό του ηλικίας 66 ετών κατά μήκος της Λεωφόρου Γιαννου Κρανιδιώτη στη Λάρνακα παρά την συμβολή των φώτων τροχαίας με την Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια συγκρούστηκε με άλλο ιδιωτικό όχημα όταν επιχείρησε δεξιά στροφή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λάρνακα: Τέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά στο νοσοκομείο – Κρίσιμα η μία συνοδηγός – Φωτογραφίες

Το δεύτερο όχημα οδηγούσε άντρας 40 ετών με συνοδηγό την 45χρονη σύζυγό του και επιβάτες τα δύο ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 8,5 ετών και 4,5 ετών και κινείτο με ευθεία πορεία εξ αντιθέτου κατευθύνσεως στην Λεωφόρο Γιάννη Κρανιδιώτη, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και απεκόπη ηλεκτρικός πάσσαλος της ΑΗΚ.

Σημειώνεται πως η 66χρονη συνοδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε με την παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρότερα.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου και νοσηλεύονται.

Οι επιβαίνοντες στα οχήματα είναι κάτοικοι Λάρνακας και έφεραν όλοι ζώνη ασφαλείας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγιναν έλεγχοι αλκοόλ και νάρκοτεστ στους οδηγούς των οχημάτων με αρνητική ένδειξη.

Κάτια Δανδουλάκη για Μάριο Πλωρίτη: «Για 20 χρόνια ήμασταν τρεις στη σχέση μας»

 02.02.2026 - 09:01
Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια με την υγεία της

 02.02.2026 - 09:04
Κυπριακό: «Κλείδωσε» η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, στις 11:00, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και στο πλαίσιο των ημερομηνιών που είχαν τεθεί προς διευθέτηση μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή.

