Σοβαρό τροχαίο: Σοκαριστικό βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης – Δίνει μάχη για τη ζωή η 66χρονη – Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που αφορά την υγεία των τραυματιών, όσον αφορά την 66χρονη, εξακολουθεί να παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στον αναπνευστήρα.

Επίσης, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, παραμένει για νοσηλεία η 45χρονη, η οποία έχει τραυματιστεί στο πόδι, με την κατάσταση της να μην εμπνέει ανησυχία, όπως και το τεσσεράμισι ετών παιδί.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Λάρνακας χθες στις 12:00 το μεσημέρι ιδιωτικό όχημα το οποίο οδηγούσε Ελληνοκύπριος ηλικίας 70 ετών έχοντας ως συνοδηγό την Ελληνοκύπρια σύζυγό του ηλικίας 66 ετών κατά μήκος της Λεωφόρου Γιαννου Κρανιδιώτη στη Λάρνακα παρά την συμβολή των φώτων τροχαίας με την Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια συγκρούστηκε με άλλο ιδιωτικό όχημα όταν επιχείρησε δεξιά στροφή.

Το δεύτερο όχημα οδηγούσε άντρας 40 ετών με συνοδηγό την 45χρονη σύζυγό του και επιβάτες τα δύο ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 8,5 ετών και 4,5 ετών και κινείτο με ευθεία πορεία εξ αντιθέτου κατευθύνσεως στην Λεωφόρο Γιάννη Κρανιδιώτη, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και απεκόπη ηλεκτρικός πάσσαλος της ΑΗΚ.

Σημειώνεται πως η 66χρονη συνοδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε με την παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρότερα.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου και νοσηλεύονται.

Οι επιβαίνοντες στα οχήματα είναι κάτοικοι Λάρνακας και έφεραν όλοι ζώνη ασφαλείας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγιναν έλεγχοι αλκοόλ και νάρκοτεστ στους οδηγούς των οχημάτων με αρνητική ένδειξη.