Αστυνομικό ΡεπορτάζΈτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Η σύγκρουση που οδήγησε σε απεγκλωβισμό και διασωλήνωση 66χρονης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Η σύγκρουση που οδήγησε σε απεγκλωβισμό και διασωλήνωση 66χρονης

 01.02.2026 - 16:57
Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Η σύγκρουση που οδήγησε σε απεγκλωβισμό και διασωλήνωση 66χρονης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στη Λάρνακα με έξι τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα ηλικίας 66 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Λάρνακας σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι ιδιωτικό όχημα το οποίο οδηγούσε Ελληνοκύπριος ηλικίας 70 ετών έχοντας ως συνοδηγό την Ελληνοκύπρια σύζυγό του ηλικίας 66 ετών κατά μήκος της Λεωφόρου Γιαννου Κρανιδιώτη στη Λάρνακα παρά την συμβολή των φώτων τροχαίας με την Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια συγκρούστηκε με άλλο ιδιωτικό όχημα όταν επιχείρησε δεξιά στροφή.

Το δεύτερο όχημα οδηγούσε άντρας 40 ετών με συνοδηγό την 45χρονη σύζυγό του και επιβάτες τα δύο ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 8,5 ετών και 4,5 ετών και κινείτο με ευθεία πορεία εξ αντιθέτου κατευθύνσεως στην Λεωφόρο Γιάννη Κρανιδιώτη, σύμφωνα με την Αστυνομία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: «Φυσαρμόνικα» έγιναν τα οχήματα – Σοκάρουν οι φωτογραφίες - Κρίσιμα ένα πρόσωπο

Όπως αναφέρεται, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και απεκόπη ηλεκτρικός πάσσαλος της ΑΗΚ.

Σημειώνεται πως η 66χρονη συνοδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε με την παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρότερα.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου και νοσηλεύονται.

Οι επιβαίνοντες στα οχήματα είναι κάτοικοι Λάρνακας και έφεραν όλοι ζώνη ασφαλείας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγιναν έλεγχοι αλκοόλ και νάρκοτεστ στους οδηγούς των οχημάτων με αρνητική ένδειξη.

Η Τροχαία Λάρνακας εξετάζει τα αίτια του δυστυχήματος.

