ΑρχικήΔιεθνήΔιπλή τραγωδία στην Τουρκία: Δύο τροχαία με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ

Διπλή τραγωδία στην Τουρκία: Δύο τροχαία με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες

 01.02.2026 - 17:36
Διπλή τραγωδία στην Τουρκία: Δύο τροχαία με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες

Δύο πολύνεκρα τροχαία δυστηχήματα σημειώθηκε την Κυριακή (1/2) στην Τουρκία, με αποτέλεσμα των θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 30.

Το πρώτο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, ενώ στους 25 ανέρχονται οι τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το δεύτερο σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία με αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα πέντε όπως μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

"Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους", ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

 

Το λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο λόγω ολισθηρότητας, προσέκρουσε σε συγκλιδώματα και ανατράπηκε σε χαντάκι στην περιοχή Ντοσεμεάλτι, όπως μετέδωσε το CNN Turk.

«Έβρεχε, οι δρόμοι ήταν βρεγμένοι και υπήρχε ομίχλη τη στιγμή του ατυχήματος. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα» ανέφερε.

 

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Επτά νεκροί στο δυστύχημα στο Μπουρντούρ

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, η Αττάλεια υποδέχεται πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο.

Δικαστική έρευνα για το δυστύχημα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για το ατύχημα στην Αττάλεια.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα οικεία πρόσωπα των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και εκείνων που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, το οποίο μας λύπησε βαθιά όλους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες πολίτες που λαμβάνουν θεραπεία».

Η Γενική Εισαγγελία της Αττάλειας έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα σχετικά με το ατύχημα και έχει επιληφθεί της υπόθεσης ένας αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας και δύο Εισαγγελείς.

 

Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Η σύγκρουση που οδήγησε σε απεγκλωβισμό και διασωλήνωση 66χρονης

 01.02.2026 - 16:57
Ολγκίν: Συνάντηση 5 συν 1 θα εξεταστεί μόνο όταν οι συνθήκες ωριμάσουν

 01.02.2026 - 16:39
Ολγκίν: Συνάντηση 5 συν 1 θα εξεταστεί μόνο όταν οι συνθήκες ωριμάσουν

Ολγκίν: Συνάντηση 5 συν 1 θα εξεταστεί μόνο όταν οι συνθήκες ωριμάσουν

Η διαδικασία στο Κυπριακό προχωρά με αργό ρυθμό αλλά είναι δυναμική, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήλωσεη ΑΝΚΑ η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε διευρυμένη συνάντηση 5+1 απαιτείται η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Το 5+1 δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά θα εξεταστεί μόνο όταν ‘οι συνθήκες ωριμάσουν’», ανέφερε.

