Αγιασμός σε φάρμα: Χωρίς αφθώδη πυρετό τα ζώα που ευλόγησαν οι ιερείς - «Η Εκκλησία δεν ενεργεί ανεύθυνα»

Για το θέμα τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ο Μητροπολίτης ΓΟΧ Κιτίου, Γεράσιμος διευκρινίζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός.

Ο Πανιερότατος υποστήριξε ότι η κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Τρούλων δεν ήταν μολυσμένη ενώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

«Περάσαμε από δύο ελέγχους των κρατικών υπηρεσιών, όπου υπήρχε και αστυνομία, ενώ στο δεύτερο σημείο υπήρχε και στρατός. Έγινε απολύμανση δύο φορές κατά την είσοδο και δύο φορές κατά την έξοδο, ενώ απολύμανση έγινε και κατά την άφιξή μας στη φάρμα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αστυνομία επικοινώνησε εκ νέου το επόμενο πρωί με τη Μητρόπολη, ζητώντας διευκρινίσεις για τη μετάβαση στη μονάδα. Όπως είπε, ενημερώθηκαν πλήρως οι αρχές και, βάσει των δημόσιων τοποθετήσεων της Υπουργού Γεωργίας, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε παραβίαση των μέτρων.

Ο κ. Γεράσιμος τόνισε ότι η Εκκλησία δεν ενεργεί ανεύθυνα ούτε επιθυμεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή τον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους είχε καθαρά ποιμαντικό χαρακτήρα.

«Όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει ότι θα θανατωθούν όλα του τα ζώα, δεν χάνει απλώς περιουσία· χάνει τον κόπο μιας ζωής. Η Εκκλησία οφείλει να είναι παρούσα στον πόνο αυτών των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: