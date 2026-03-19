Η ανάγνωση του ΟΗΕ για τη συνάντηση Γκουτέρες - Προέδρου Χριστοδουλίδη

Ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι «ο ΓΓ του διεθνούς οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας Νίκο Χριστοδουλίδη».

«Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία των επόμενων βημάτων στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στη Mέση Ανατολή» προστίθεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ