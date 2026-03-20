ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

 20.03.2026 - 18:37
ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στις 14 Μαϊου απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, η οποία έγινε αποδεκτή.

Σε συνάντηση τους σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Προέδρος της Δημοκρατίας, καλωσορίζοντας τον κ. Κακλαμάνη, είπε «είναι πάντοτε με ιδιαίτερη χαρά που σε υποδεχόμαστε στην Κύπρο. Θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για την πρόσκληση να προσφωνήσω τη Βουλή των Ελλήνων στις 14 Μαΐου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια ιστορική στιγμή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μόλις έφτασα από τις Βρυξέλλες, είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρώ ότι πετύχαμε συγκεκριμένους στόχους που είχαμε θέσει. Θα ξεκινήσω από τη συζήτηση για το άρθρο 42,7, τη ρήτρα της συγκεκριμένης ενεργοποίησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή αυτά που ζήσαμε στην Κύπρο και την άμεση ανταπόκριση από πλευράς Ελλάδος και θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους του κυπριακού λαού για την άμεση ανταπόκριση.

Αποφασίστηκε να συζητηθεί συγκεκριμένα το επιχειρησιακό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ενεργοποιείται το άρθρο 42,7 από ένα κράτος μέλος με αφορμή όλα αυτά που έγιναν στην Κύπρο, με αφορμή την ανταπόκριση που υπήρξε αμέσως, με πρώτη φυσικά την Ελλάδα.

Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν τα θέματα της ανταγωνιστικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενέργειας, του κόστους της ενέργειας και αυτό ήταν το αίτημα και όλων των κρατών μελών. Όλοι σε συνεργασία με την Επιτροπή θα προχωρήσουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το αυξημένο κόστος της ενέργειας. Μέτρα, τα οποία θα είναι στοχευμένα. Θα είναι για συγκεκριμένη περίοδο. Θα αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση πραγμάτων. Και αποφασίστηκε αυτή η διαβούλευση κάθε κράτους μέλους απευθείας με την Επιτροπή, γιατί κάθε χώρα έχουμε και διαφορετικό ενεργειακό μείγμα, δεν είναι το ίδιο ενεργειακό ζήτημα.

Και ήταν θετική η ανταπόκριση από πλευράς της Επιτροπής, της Προέδρου της Επιτροπής.

Από εκεί και πέρα συζητήσαμε την κατάσταση εκτενώς, την κατάσταση όπως εξελίσσεται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, για την ανάγκη να αναληφθεί μια πρωτοβουλία, η οποία να οδηγήσει στην αποκλιμάκωση, γιατί αυτή η κατάσταση πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί ενάντια σε όλους μας, σε πολλούς τομείς, και είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα κράτη της περιοχής, ειδικότερα τα κράτη του Κόλπου, τα κράτη της Μέσης Ανατολής αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αναλάβουμε μια από κοινού πρωτοβουλία να δούμε πώς δημιουργούνται συνθήκες αποκλιμάκωσης και τερματισμού αυτής της δύσκολης κατάστασης πραγμάτων.

Σίγουρα ο πόλεμος δεν λύνει προβλήματα. Η διπλωματία είναι αυτή που πάντοτε λύνει προβλήματα και στη διπλωματία σήμερα δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα πρέπει, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, να τεθεί ενώπιον όλων των εμπλεκομένων μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η κρίση».

 

Από πλευράς του ο κ. Κακλαμάνης, μεταξύ άλλων, είπε ότι «η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να καταβάλλετε όσο μπορείτε την επιρροή σας ως Προεδρεύοντος του Συμβουλίου της ΕΕ. Πρέπει να κάνουμε κάτι για την ακρίβεια και την ενέργεια».

 

Είπε ακόμη ότι το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά και των θεμάτων της ενέργειας αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος
Ανακοίνωση-«βόμβα» από Κύπρια ηθοποιό - «Κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το Άλμα
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία: Έκανε το πεζοδρόμιο… δρόμο για να προσπεράσει - Βίντεο
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

  •  20.03.2026 - 18:37
LIVE: Επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη» - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, σειρήνες στο Τελ Αβίβ

LIVE: Επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη» - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, σειρήνες στο Τελ Αβίβ

  •  20.03.2026 - 14:04
Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρι - «Όλα καλά» μετά από παρέμβαση Αστυνομίας - Τι συνέβη

Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρι - «Όλα καλά» μετά από παρέμβαση Αστυνομίας - Τι συνέβη

  •  20.03.2026 - 19:40
«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

  •  20.03.2026 - 17:17
Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

  •  20.03.2026 - 17:00
Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

  •  20.03.2026 - 17:40
Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο

Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο

  •  20.03.2026 - 19:00
Σοκαριστικό περιστατικό στην Πάφο: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

Σοκαριστικό περιστατικό στην Πάφο: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

  •  20.03.2026 - 12:00

