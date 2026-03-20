Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρι - «Όλα καλά» μετά από παρέμβαση Αστυνομίας - Τι συνέβη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Αστυνομία, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μετέβησαν στη μονάδα προκειμένου να πραγματοποιήσουν δειγματοληψία σε ζώα, στο πλαίσιο ελέγχων για τον αφθώδη πυρετό. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης φέρεται να αρνήθηκε να επιτρέψει τη διαδικασία.

Η άρνηση αυτή οδήγησε σε έντονη λογομαχία, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η Αστυνομία για διαχείριση της κατάστασης.

Τελικά, μετά από παρέμβαση των αρχών, η ένταση εκτονώθηκε και ο ιδιοκτήτης συναίνεσε στη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου.