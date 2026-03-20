VIDEO: «Έριξε» τη ψήφο του ο Φειδίας Παναγιώτου για την Προεδρία της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιον ψήφισε και γιατί

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η διαδικασία αφορά μια ψηφοφορία που πραγματοποιείται μέσω της γνωστής πλέον εφαρμογής, στην οποία συμμετέχουν ήδη χιλιάδες πολίτες. «Ήρθε η ώρα να ψηφίζω στις προεδρικές εκλογές που έχουμε στην Άμεση Δημοκρατία», σημειώνει, καλώντας παράλληλα το κοινό να συμμετάσχει ενεργά.

Ψηφίζω τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας! pic.twitter.com/4LokLBery4 — Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) March 20, 2026

Ανάμεσα σε επτά τελικούς υποψηφίους που προέκυψαν από σύνολο 56 ενδιαφερόμενων, ο ίδιος δεν δίστασε να επιλέξει τον εαυτό του για την ηγεσία. «Εγώ θα ψηφίσω τον εαυτό μου», δηλώνει χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στην προσωπική του πίστη ότι αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή.

Αιτιολογώντας τη στάση του, ο Φειδίας Παναγιώτου υπογραμμίζει τον ιδρυτικό του ρόλο στην πρωτοβουλία: «Πραγματικά πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος για την θέση, λόγω του ότι εγώ ξεκίνησα αυτό το πράγμα και ακόμα η ιδέα τώρα εξελίσσεται». Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία του στην ηγεσία είναι κρίσιμη ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του Κινήματος.

Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αποχώρησής του από την ηγεσία, εφόσον το κίνημα ωριμάσει. «Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι ειδικά στα πρώτα στάδια μέχρι να εξελιχθεί καλά», αναφέρει, προσθέτοντας πως «ευελπιστώ στο μέλλον ότι το κόμμα της άμεσης δημοκρατίας δεν θα με χρειάζεται».

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής προς το κοινό, τονίζοντας τη σημασία της ψηφοφορίας: «Παιδιά σας παρακαλώ πηγαίνετε να ψηφίσετε», ενώ επισημαίνει ότι η διαδικασία είναι απλή και άμεση μέσω της εφαρμογής.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει όχι μόνο την προσωπική του επιλογή, αλλά και μια ευρύτερη φιλοσοφία γύρω από τη συμμετοχική πολιτική και την εξέλιξη νέων πολιτικών σχηματισμών στην Κύπρο.