6 πράγματα που κανείς δεν θα σας πει για το στοματικό διάλυμα - Tι πρέπει να προσέξετε όταν το χρησιμοποιείτε
6 πράγματα που κανείς δεν θα σας πει για το στοματικό διάλυμα - Tι πρέπει να προσέξετε όταν το χρησιμοποιείτε

 20.03.2026 - 22:52
Το βούρτσισμα και το νήμα θεωρούνται γενικά συνήθειες που προτείνουν οι οδοντίατροι για υγιή δόντια. Αλλά τι γίνεται με τη χρήση στοματικού διαλύματος; Τι λένε οι οδοντίατροι για τη χρήση του;

Οι οδοντίατροι διίστανται για το αν είναι απαραίτητο

Οι ειδικοί έχουν διαφορετικές απόψεις για το αν πρέπει να το χρησιμοποιείτε ή όχι. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ένα καλά επιλεγμένο στοματικό διάλυμα αποτελεί μέρος της καλής στοματικής υγιεινής αφού μπορεί να φτάσει σε σημεία που το νήμα και η οδοντόβουρτσα δεν μπορούν.

Ωστόσο, άλλοι οδοντίατροι πιστεύουν ότι το στοματικό διάλυμα είναι απλώς ένα συμπλήρωμα στο καλό βούρτσισμα και το νήμα ενώ κάποιοι συνιστούν συγκεκριμένα θεραπευτικά διαλύματα για όσους τα χρειάζονται. Για παράδειγμα ασθενείς επιρρεπείς σε τερηδόνα χρειάζονται στοματικά διαλύματα με φθόριο.

Παρακάτω θα βρείτε 6 πράγματα που καλό είναι να γνωρίζετε για τα στοματικά διαλύματα.

Δεν μπορεί να αντικαταστήσει το βούρτσισμα

Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ στοματικό διάλυμα πιστεύοντας ότι έτσι καθαρίσετε γρήγορα τα δόντια σας; Πολλοί πιστεύουν ότι το στοματικό διάλυμα αντικαθιστά το βούρτσισμα και το νήμα, αλλά δεν το κάνει. Η μηχανική αφαίρεση της πλάκας με βούρτσισμα παραμένει απαραίτητη.

Το μυρμήγκιασμα δεν σημαίνει καλύτερο αποτέλεσμα

Αισθάνεστε κάψιμο και νομίζετε ότι λειτουργεί καλύτερα; Όχι ακριβώς, λένε οι οδοντίατροι. Το κάψιμο συνήθως προέρχεται από το αλκοόλ ή τα αρωματικά, και συχνά δείχνει ερεθισμό αντί να κάνει την αναπνοή σας απολύτως φρέσκια. Επιπλέον, υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ μπορεί να ξηράνει το στόμα, προκαλώντας ευαισθησία ή απολέπιση ιστών των ούλων.

Το στοματικό διάλυμα μπορεί να σκοτώσει τα «καλά» βακτήρια

Ορισμένα στοματικά διαλύματα περιέχουν αντιμικροβιακούς παράγοντες, όπως αλκοόλ και χλωρεξιδίνη, που σκοτώνουν τα βακτήρια. Το μειονέκτημα είναι ότι αυτά τα συστατικά δεν ξεχωρίζουν τα βακτήρια που προκαλούν ασθένειες από τα βακτήρια που είναι χρήσιμα για το στοματικό οικοσύστημα. Η εξάλειψη των ωφέλιμων βακτηρίων μπορεί να διαταράξει το στοματικό μικροβίωμα, αφήνοντας το στόμα ευάλωτο σε ευκαιριακές λοιμώξεις, όπως η στοματική καντιντίαση λένε οι ειδικοί.

Είναι σημαντικό να ελέγχετε την ετικέτα

Ήδη θα έχετε καταλάβει ότι τα συστατικά είναι πολύ σημαντικά. Δύο είναι τα πιθανά ερεθιστικά συστατικά που πρέπει να κοιτάτε: αλκοόλ και λαουρυλοθειικό νάτριο (SLS), που βρίσκεται σε πολλά προϊόντα στοματικής υγιεινής και μπορεί να προκαλέσει έλκη σε μερικούς ανθρώπους. Κάποιοι οδοντίατροι προτείνουν να βρείτε ένα στοματικό διάλυμα με αλκαλικό pH, γιατί ένα υψηλότερο pH ευνοεί φυσικά τα υγιή βακτήρια που θέλετε. Παρόλο που τα προϊόντα που διαφημίζονται ως “φυσικά” μπορεί να φαίνονται ελκυστικά, οι γιατροί προειδοποιούν ότι πολλά αιθέρια έλαια σε αυτά μπορεί επίσης να διαταράξουν τα υγιή βακτήρια και να προκαλέσουν ερεθισμό. Μπορείτε μάλιστα να μιλήσετε με τον οδοντίατρό σας για το θέμα.

Μερικά στοματικά διαλύματα μπορεί να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση

Κάποιοι επαγγελματίες υγείας ανησυχούν για τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου στοματικού βακτηρίου που μετατρέπει τα νιτρικά από τη διατροφή (συχνά από λαχανικά) σε μονοξείδιο του αζώτου, που βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η συχνή χρήση ευρέως φάσματος αντιμικροβιακών στοματικών διαλυμάτων διαταράσσει αυτούς τους οργανισμούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά από γεύματα πλούσια σε νιτρικά ή ακόμη και μετά την άσκηση. Η διατήρηση αυτής της ισορροπίας έχει συνέπειες πέρα από την στοματική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της καρδιαγγειακής λειτουργίας.

Ωστόσο, η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη, οπότε τίποτα δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα.

Το στοματικό διάλυμα μπορεί να καλύψει προβλήματα

Η χρόνια κακή αναπνοή μπορεί να είναι σημάδι υποκείμενων προβλημάτων, όπως περιοδοντική νόσος ή ξηροστομία, και η χρήση στοματικού διαλύματος για να φρεσκάρετε την αναπνοή σας θα καλύψει μόνο την υποκείμενη κατάσταση υγείας. Αν παρατηρήσετε ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα, είναι καλύτερα να κλείσετε ραντεβού με τον οδοντίατρό σας για πλήρη εξέταση.

