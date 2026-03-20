ΑρχικήΟικονομίαΠαγκόσμια ανησυχία για «ράλι» στο πετρέλαιο – Έκτακτα μέτρα στην Ευρώπη
Παγκόσμια ανησυχία για «ράλι» στο πετρέλαιο – Έκτακτα μέτρα στην Ευρώπη

 20.03.2026 - 22:30
Κλιμακώνονται οι ανησυχίες για εκτίναξη των τιμών πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης, με εκτιμήσεις –σύμφωνα με τη Wall Street Journal– να κάνουν λόγο ακόμη και για 180 δολάρια το βαρέλι έως τα τέλη Απριλίου.

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Αυστρία, Ιταλία και Ισπανία, λαμβάνουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Η Ισπανία ανακοίνωσε πακέτο €5 δισ., με μειώσεις ΦΠΑ στα καύσιμα και έως 60% στην ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προχωρά σε απελευθέρωση άνω των 400 εκατ. βαρελιών, ενώ εισηγείται επείγοντα μέτρα εξοικονόμησης, όπως τηλεργασία, χαμηλότερα όρια ταχύτητας και περιορισμό αεροπορικών ταξιδιών.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ALPHA Κύπρου

