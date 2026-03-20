Παγκόσμια ανησυχία για «ράλι» στο πετρέλαιο – Έκτακτα μέτρα στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Αυστρία, Ιταλία και Ισπανία, λαμβάνουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Η Ισπανία ανακοίνωσε πακέτο €5 δισ., με μειώσεις ΦΠΑ στα καύσιμα και έως 60% στην ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προχωρά σε απελευθέρωση άνω των 400 εκατ. βαρελιών, ενώ εισηγείται επείγοντα μέτρα εξοικονόμησης, όπως τηλεργασία, χαμηλότερα όρια ταχύτητας και περιορισμό αεροπορικών ταξιδιών.