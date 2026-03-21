Ελληνική αεροπορική εταιρεία δηλώνει πως δεν αυξάνει τις τιμές στα εισιτήριά της

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τη συνολικά θετική πορεία της εταιρείας. Το 2025 έκλεισε με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ και το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινείται στην ίδια δυναμική κατεύθυνση, επιτρέποντας στην εταιρεία να απορροφά μέρος των πιέσεων.

Ταυτόχρονα, η SKY express διατηρεί το νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα και έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη. Η στρατηγική επένδυση σε κινητήρες CFM LEAP 1A, που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων έως και 15%, προσφέρουν σημαντική ανθεκτικότητα σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας, όπως η σημερινή.

Η SKY express παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

Για την SKY express, προτεραιότητα παραμένει ο επιβάτης, ο ταξιδιωτικός πράκτορας και η στήριξη του ελληνικού τουρισμού συνολικά.

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος και θα επανεξετάσει την πολιτική της, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Παράλληλα, καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τα ταξίδια του, καθώς για κάθε εισιτήριο που εκδίδεται για την περίοδο του Πάσχα έως τις 31 Μαρτίου 2026 προσφέρεται voucher 50 ευρώ για επόμενη πτήση στο εξωτερικό.

Η SKY express παραμένει σταθερά δίπλα στους ταξιδιώτες, προσφέροντας αξιοπιστία, συνέπεια και ξεκάθαρη δέσμευση: να συνεχίσει να κάνει το ταξίδι προσιτό για όλους.