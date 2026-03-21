ΑρχικήTravel
Ελληνική αεροπορική εταιρεία δηλώνει πως δεν αυξάνει τις τιμές στα εισιτήριά της

 21.03.2026 - 00:00
Η SKY express ενημερώνει ότι παρά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιλέγει να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων της, όπως διαμορφώνονται βάσει της ζήτησης, χωρίς καμία αύξηση στην παρούσα φάση.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τη συνολικά θετική πορεία της εταιρείας. Το 2025 έκλεισε με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ και το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινείται στην ίδια δυναμική κατεύθυνση, επιτρέποντας στην εταιρεία να απορροφά μέρος των πιέσεων.

Ταυτόχρονα, η SKY express διατηρεί το νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα και έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη. Η στρατηγική επένδυση σε κινητήρες CFM LEAP 1A, που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων έως και 15%, προσφέρουν σημαντική ανθεκτικότητα σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας, όπως η σημερινή.

Η SKY express παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

Για την SKY express, προτεραιότητα παραμένει ο επιβάτης, ο ταξιδιωτικός πράκτορας και η στήριξη του ελληνικού τουρισμού συνολικά.

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος και θα επανεξετάσει την πολιτική της, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Παράλληλα, καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τα ταξίδια του, καθώς για κάθε εισιτήριο που εκδίδεται για την περίοδο του Πάσχα έως τις 31 Μαρτίου 2026 προσφέρεται voucher 50 ευρώ για επόμενη πτήση στο εξωτερικό.

Η SKY express παραμένει σταθερά δίπλα στους ταξιδιώτες, προσφέροντας αξιοπιστία, συνέπεια και ξεκάθαρη δέσμευση: να συνεχίσει να κάνει το ταξίδι προσιτό για όλους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος
Διορθώστε τη μύτη σας χωρίς... επέμβαση: 3+1 beauty tips που κάνουν τη διαφορά
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις
Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

 

 

 

Σοκ: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Τι εντόπισαν στο σπίτι του

 20.03.2026 - 23:36
ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βρετανία έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της για πλήγματα κατά του Ιράν για τα Στενά Ορμούζ - Βίντεο με τον Χαμενεΐ δημοσιοποίησε η Τεχεράνη

Η Βρετανία έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της για πλήγματα κατά του Ιράν για τα Στενά Ορμούζ - Βίντεο με τον Χαμενεΐ δημοσιοποίησε η Τεχεράνη

  •  20.03.2026 - 20:00
Παγκόσμια ανησυχία για «ράλι» στο πετρέλαιο – Έκτακτα μέτρα στην Ευρώπη

Παγκόσμια ανησυχία για «ράλι» στο πετρέλαιο – Έκτακτα μέτρα στην Ευρώπη

  •  20.03.2026 - 22:30
VIDEO: «Έριξε» τη ψήφο του ο Φειδίας Παναγιώτου για την Προεδρία της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιον ψήφισε και γιατί

VIDEO: «Έριξε» τη ψήφο του ο Φειδίας Παναγιώτου για την Προεδρία της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιον ψήφισε και γιατί

  •  20.03.2026 - 20:05
Τρομαχτικό αλλά και μαγευτικό σκηνικό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Έλαμψε ο ουρανός πριν την απογείωση - Δείτε βίντεο

Τρομαχτικό αλλά και μαγευτικό σκηνικό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Έλαμψε ο ουρανός πριν την απογείωση - Δείτε βίντεο

  •  20.03.2026 - 21:15
Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο

Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο

  •  20.03.2026 - 19:00
Σοκ: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Τι εντόπισαν στο σπίτι του

Σοκ: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Τι εντόπισαν στο σπίτι του

  •  20.03.2026 - 23:36

