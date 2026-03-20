Σοκ: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Τι εντόπισαν στο σπίτι του

Στο εσωτερικό του σπιτιού του, στο Αιγάλεω στην Ελλάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε την Πέμπτη, το μεσημέρι κάτω από το σπίτι του 48χρονου κι ενώ ήταν έτοιμος να μπει στο σχολικό για να παραλάβει τα παιδιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του αποκαλύφθηκε πλήρως οργανωμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα (θερμικούς λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας και φίλτρα ενεργού άνθρακα), γεγονός που καταδεικνύει επαγγελματική και συστηματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γεωπονικής καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από θερμικό λαμπτήρα, 17 ηλεκτρονικούς μετρητές ώρας, θερμοκρασίας και υγρασίας και σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα,

5-δενδρύλλια κάνναβης,

14 κλώνοι κάνναβης,

1 κιλό και 550 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

65,2 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

8 γραμμάρια κοκαΐνης,

αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.