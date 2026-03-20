Σοκ: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Τι εντόπισαν στο σπίτι του

 20.03.2026 - 23:36
Στη σύλληψη ενός 48χρονου ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός σχολικού λεωφορείου και εντοπίστηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν αναλάβει τη μεταφορά μαθητών προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Στο εσωτερικό του σπιτιού του, στο Αιγάλεω στην Ελλάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε την Πέμπτη, το μεσημέρι κάτω από το σπίτι του 48χρονου κι ενώ ήταν έτοιμος να μπει στο σχολικό για να παραλάβει τα παιδιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του αποκαλύφθηκε πλήρως οργανωμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα (θερμικούς λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας και φίλτρα ενεργού άνθρακα), γεγονός που καταδεικνύει επαγγελματική και συστηματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γεωπονικής καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από θερμικό λαμπτήρα, 17 ηλεκτρονικούς μετρητές ώρας, θερμοκρασίας και υγρασίας και σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα,
5-δενδρύλλια κάνναβης,
14 κλώνοι κάνναβης,
1 κιλό και 550 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
65,2 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
8 γραμμάρια κοκαΐνης,
αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και
3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος
Διορθώστε τη μύτη σας χωρίς... επέμβαση: 3+1 beauty tips που κάνουν τη διαφορά
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις
Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άδεια για προσβολή εντάλματος έρευνας σε καζίνο στην επ. Λάρνακας παραχώρησε το Ανώτατο - Σχετίζεται με το βίντεο με τους βασανισμούς

 20.03.2026 - 23:15
Επόμενο άρθρο

Ελληνική αεροπορική εταιρεία δηλώνει πως δεν αυξάνει τις τιμές στα εισιτήριά της

 21.03.2026 - 00:00
ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

  •  20.03.2026 - 18:37
Η Βρετανία έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της για πλήγματα κατά του Ιράν για τα Στενά Ορμούζ - Βίντεο με τον Χαμενεΐ δημοσιοποίησε η Τεχεράνη

Η Βρετανία έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της για πλήγματα κατά του Ιράν για τα Στενά Ορμούζ - Βίντεο με τον Χαμενεΐ δημοσιοποίησε η Τεχεράνη

  •  20.03.2026 - 20:00
Παγκόσμια ανησυχία για «ράλι» στο πετρέλαιο – Έκτακτα μέτρα στην Ευρώπη

Παγκόσμια ανησυχία για «ράλι» στο πετρέλαιο – Έκτακτα μέτρα στην Ευρώπη

  •  20.03.2026 - 22:30
VIDEO: «Έριξε» τη ψήφο του ο Φειδίας Παναγιώτου για την Προεδρία της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιον ψήφισε και γιατί

VIDEO: «Έριξε» τη ψήφο του ο Φειδίας Παναγιώτου για την Προεδρία της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιον ψήφισε και γιατί

  •  20.03.2026 - 20:05
Τρομαχτικό αλλά και μαγευτικό σκηνικό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Έλαμψε ο ουρανός πριν την απογείωση - Δείτε βίντεο

Τρομαχτικό αλλά και μαγευτικό σκηνικό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Έλαμψε ο ουρανός πριν την απογείωση - Δείτε βίντεο

  •  20.03.2026 - 21:15
Ελληνική αεροπορική εταιρεία δηλώνει πως δεν αυξάνει τις τιμές στα εισιτήριά της

Ελληνική αεροπορική εταιρεία δηλώνει πως δεν αυξάνει τις τιμές στα εισιτήριά της

  •  21.03.2026 - 00:00
Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο

Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο

  •  20.03.2026 - 19:00
Σοκ: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Τι εντόπισαν στο σπίτι του

Σοκ: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Τι εντόπισαν στο σπίτι του

  •  20.03.2026 - 23:36

