Ανείπωτη τραγωδία: 9χρονη πέθανε καθώς συμμετείχε σε επικίνδυνο challenge στα social media

ΑρχικήΔιεθνή
 22.03.2026 - 08:42
Δύο γονείς από το Τέξας θρηνούν τον θάνατο της 9χρονης κόρης τους, η οποία πέθανε συμμετέχοντας σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι - challenge στα social media.

Η κόρη του Curtis και της Wendi Blackwell, η JackLynn, πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου, αφού συμμετείχε στο λεγόμενο blackout ή «choking» challenge, το οποίο προκαλεί τους συμμετέχοντες να κρατούν την αναπνοή τους μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Ο Curtis ανέφερε ότι η JackLynn είχε δείξει πρώτα στη γιαγιά της ένα βίντεο με κάποιον που έκανε την πρόκληση, και εκείνη της είπε: «Μην το κάνεις ποτέ αυτό».

Ο πατέρας της 9χρονης σημείωσε ότι η κόρη του είχε βγει να παίξει στην αυλή πριν το σχολείο, όταν παρατήρησε ότι επικρατούσε «περισσότερη ησυχία απ’ ό,τι θα έπρεπε».

Πήγε προς το υπόστεγο του αυτοκινήτου, όπου πάντα έπαιζε, και είδε τα μαλλιά της. Αρχικά νόμιζε ότι είχε σκύψει και έπαιζε, αλλά τη βρήκε αναίσθητη με ένα καλώδιο τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό της.

Ο πατέρας είπε ότι προσπάθησε να κάνει τα πάντα για να τη σώσει. «Της έβγαλα το καλώδιο. Προσπάθησα να της κάνω ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ήταν το πιο τρομακτικό και σοκαριστικό πράγμα που έχω δει ποτέ. Ήταν φρικτό να βλέπω την κόρη μου σε τόσο ευάλωτη κατάσταση εξαιτίας κάτι τόσο παράλογου», πρόσθεσε ο Curtis Blackwell.

Ο συντετριμμένος πατέρας είπε ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνη τη μέρα», προσθέτοντας: «Αυτό θα επαναλαμβάνεται στο μυαλό μου για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Ο Curtis δήλωσε στην εφημερίδα «The Dublin Citizen» ότι μια καλή φίλη της JackLynn είπε σε εκείνον και τη σύζυγό του πως «δεν ήξερε καν ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να πεθάνουν».

«Κάτι τέτοιο με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά κάνουν όλα αυτά που βλέπουν — γιατί στο μυαλό τους πιστεύουν ότι δεν μπορούν να πεθάνουν από αυτό», συνέχισε. «Αυτά τα βίντεο δεν δίνουν προειδοποιήσεις για το τι μπορεί να συμβεί, οπότε τα παιδιά νομίζουν ότι είναι εντάξει».

Μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο Curtis προέτρεψε τους γονείς να μην πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί σε αυτούς. Όπως είπε, ο ίδιος και η σύζυγός του «ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φαντάζονταν ότι θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς — και όμως, να που βρισκόμαστε τώρα».

«Αυτές οι πλατφόρμες που απευθύνονται στα μικρά παιδιά μας πρέπει να λογοδοτήσουν. Τα παιδιά μας χρειάζονται ανθρώπους να τα προστατεύσουν από τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Θυμήθηκε την κόρη του ως έναν «όμορφο άγγελο» και περιέγραψε στο CBS News πόσο δεμένη ήταν η οικογένειά τους. «Ήμασταν μόνο οι τρεις μας, τρεις φίλοι — κάναμε τα πάντα μαζί».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χειροπέδες σε οδηγό: Ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε τη σκηνή
ΗΒ: «Η βάση στο Ακρωτήρι δεν θα περιληφθεί στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ»
Θα ταξιδέψουν τις αργίες οι Κύπριοι; Τι επέλεξαν και όσα ισχύουν με τις τιμές εισιτηρίων - Επηρεάστηκαν ειδικά πακέτα
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται, δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σελήνη στον Ταύρο: Αυτά τα τρία ζώδια θα βρουν τον έρωτα της ζωής τους

 22.03.2026 - 08:29
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Τσαγκαράκης: Το email που σήμανε συναγερμό στην Αστυνομία - Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει

 22.03.2026 - 09:02
Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου στην Κύπρος εξελίσσεται σε μια από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών. Το πολιτικό σύστημα δείχνει να μεταβαίνει σε μια νέα φάση, όπου η σταθερότητα των προηγούμενων δεκαετιών δίνει τη θέση της σε έντονη ρευστότητα και αυξημένο ανταγωνισμό.

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

  •  22.03.2026 - 07:19
LIVE: Το Ιράν απειλεί με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - «Εάν δεν ανοίξετε τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών θα καταστρέψουμε ενεργειακές μονάδες»

LIVE: Το Ιράν απειλεί με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - «Εάν δεν ανοίξετε τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών θα καταστρέψουμε ενεργειακές μονάδες»

  •  22.03.2026 - 07:31
Έρχονται οι εκλογές για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου - Θα γίνουν βάσει του νέου καταστατικού χάρτη

Έρχονται οι εκλογές για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου - Θα γίνουν βάσει του νέου καταστατικού χάρτη

  •  22.03.2026 - 10:06
Θα ταξιδέψουν τις αργίες οι Κύπριοι; Τι επέλεξαν και όσα ισχύουν με τις τιμές εισιτηρίων - Επηρεάστηκαν ειδικά πακέτα

Θα ταξιδέψουν τις αργίες οι Κύπριοι; Τι επέλεξαν και όσα ισχύουν με τις τιμές εισιτηρίων - Επηρεάστηκαν ειδικά πακέτα

  •  22.03.2026 - 07:25
Χειροπέδες σε οδηγό: Ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε τη σκηνή

Χειροπέδες σε οδηγό: Ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε τη σκηνή

  •  22.03.2026 - 07:50
Έπιασαν 32χρονο την ώρα που πήγε να μπει σε κλοπιμαίο όχημα - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του

Έπιασαν 32χρονο την ώρα που πήγε να μπει σε κλοπιμαίο όχημα - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του

  •  22.03.2026 - 09:10
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται, δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται, δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

  •  22.03.2026 - 07:38
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

  •  22.03.2026 - 07:23

