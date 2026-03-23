Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου στεγαστικών δανείων, μέσω του οποίου ο Φορέας καλύπτει μέχρι και 3,5 ποσοστιαίες μονάδες του επιτοκίου δανείου που συνάπτεται με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που μειώνει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου, αν και μέχρι στιγμής προβλέπεται ότι ο δανειολήπτης θα επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση με ελάχιστο επιτόκιο 1%.

Το σχέδιο αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας για ιδιοκατοίκηση ή την ουσιαστική αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας, ώστε να καταστεί κατάλληλη για μόνιμη διαμονή. Σημαντικό είναι ότι η επιδότηση αφορά μόνο το επιτόκιο και όχι εγγύηση του δανείου, κάτι που σημαίνει ότι η ευθύνη αποπληρωμής παραμένει εξ ολοκλήρου στον δανειολήπτη.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι έχουν ήδη εξασφαλίσει στεγαστικό δάνειο – ακόμη και έως έξι μήνες πριν την αίτηση – ή προτίθενται να συνάψουν δάνειο μετά την έγκριση, με προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκη ακίνητης περιουσίας. Η επιδότηση καταβάλλεται ετησίως, με βάση το υπόλοιπο του δανείου και όχι τη συνολική διάρκειά του, ενώ η συνέπειά του δανειολήπτη είναι καθοριστικής σημασίας: καθυστερήσεις ή νομικές ενέργειες από την τράπεζα οδηγούν σε διακοπή της επιδότησης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και στη σειρά υποβολής των αιτήσεων, αφού η εξέταση γίνεται με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις του Φορέα.

Στεγαστικά δάνεια

Σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, αυτά επικεντρώνονται στην κάλυψη πραγματικών αναγκών στέγασης. Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρώτη κατοικία, ενώ δεύτερη κατοικία εγκρίνεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τα ανώτατα ποσά διαφοροποιούνται, φθάνοντας μέχρι €130.000 για πρόσφυγες και €85.000 για μη πρόσφυγες, ενώ για επιδιορθώσεις κατοικιών το όριο ανέρχεται στις €50.000.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην αποφυγή καταχρήσεων, καθώς δεν εγκρίνονται αιτήσεις για αγορά οικοπέδου, εξόφληση οικογενειακών χρεών ή αγοραπωλησίες μεταξύ συγγενών, ενώ απαιτείται τεκμηρίωση ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για ιδιοκατοίκηση.

Σπουδαστικά δάνεια

Την ίδια ώρα, ο Φορέας παρέχει και σπουδαστικά δάνεια, καλύπτοντας τόσο δίδακτρα όσο και έξοδα διαβίωσης. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα σπουδών, φθάνοντας έως €8.000 ετησίως για σπουδές σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά. Υπάρχουν επίσης ειδικές πρόνοιες για φοιτητές χαμηλών εισοδημάτων, αλλά και περιορισμοί, όπως η μη κάλυψη δεύτερου τίτλου σπουδών ίδιου επιπέδου ή καλοκαιρινών μαθημάτων.

Επαγγελματικά δάνεια

Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, τα επαγγελματικά δάνεια μπορούν να φθάσουν έως €70.000 ή €105.000 με εγγύηση, με βασική προϋπόθεση τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι αιτητές καλούνται να συμμετέχουν με τουλάχιστον 30% στην επένδυση, ενώ αυστηρά είναι τα κριτήρια για νεοσύστατες επιχειρήσεις, που απαιτούν μελέτες βιωσιμότητας και πλήρη οικονομικά στοιχεία.

Ξεχωριστές πρόνοιες υπάρχουν και για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, τα οποία μπορούν να αιτηθούν δανειοδότηση εντός 30 μηνών από τον γάμο τους, καθώς και για περιπτώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αν και σε αυτή την κατηγορία τίθενται σημαντικοί περιορισμοί ως προς τις καλυπτόμενες δαπάνες.

Συνολικά, το πλαίσιο που εφαρμόζει ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής πειθαρχίας, θέτοντας αυστηρά αλλά στοχευμένα κριτήρια. Για πολλούς πολίτες, ιδιαίτερα νέους και οικογένειες, τα σχέδια αυτά αποτελούν μία από τις λίγες διαθέσιμες διεξόδους για απόκτηση στέγης ή στήριξη βασικών αναγκών, σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη.

