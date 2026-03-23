ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

Σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης πορείας της, η ΕΔΕΚ επιχείρησε, μέσα από το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριό της που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Λευκωσία, να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή. Η παρουσίαση των 56 υποψηφίων για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές δεν είχε μόνο οργανωτικό χαρακτήρα. Αποτέλεσε μια σαφή πολιτική δήλωση, ότι το κόμμα διεκδικεί εκ νέου ρόλο και παρουσία στο πολιτικό σκηνικό, αφήνοντας πίσω μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης.

Στο επίκεντρο, βρέθηκε η ομιλία του Προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου, ο οποίος επιχείρησε να αποτυπώσει το στίγμα της επόμενης ημέρας. Με λόγο που συνδύαζε αυτοκριτική και αποφασιστικότητα, τόνισε ότι η προσπάθεια για τερματισμό της εσωστρέφειας «έχει σε μεγάλο βαθμό πετύχει» και ότι το κόμμα αλλάζει σελίδα. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα ενότητας, απευθύνοντας κάλεσμα επιστροφής προς όλους όσοι απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι «σε αυτή την κρίσιμη μάχη δεν περισσεύει κανείς».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της ΕΔΕΚ ότι πρόκειται για πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Ο κ. Αναστασίου ανέδειξε την ανάγκη προτεραιοποίησης της διεθνούς πτυχής του ζητήματος, με έμφαση στην αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, την κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, καθώς και την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια. Παράλληλα, πρότεινε επανεξέταση των συγκλίσεων του παρελθόντος, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, επιδιώκοντας μια πιο «θεσμικά θωρακισμένη» προσέγγιση στη διαπραγμάτευση.

Στην ομιλία του, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, επαναφέροντας τη συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε αποικιοκρατικό κατάλοιπο, αλλά και πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε τη σημασία της αμυντικής θωράκισης, κάνοντας αναφορά στο Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου–Ελλάδας.

Σε κοινωνικό επίπεδο, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ στάθηκε σε σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η ενεργειακή ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η κατάσταση στην υγεία και την παιδεία, αλλά και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης κρατικής στήριξης και αποζημιώσεων.

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε και η επιστροφή του Νίκου Νικολαΐδη, ο οποίος με δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξε την ανάγκη υπέρβασης των εσωτερικών συγκρούσεων και επανασυσπείρωσης γύρω από τις αρχές και τις αξίες της ΕΔΕΚ. Η επιστροφή του, ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι το κάλεσμα της ηγεσίας για ενότητα βρίσκει ανταπόκριση, έστω και σταδιακά.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το βαρύ αποτύπωμα που άφησε η εσωστρέφεια των προηγούμενων ετών. Η αποχώρηση σημαντικών στελεχών, όπως ο Κωστής Ευσταθίου και ο Δημήτρης Παπαδάκης, καθώς και η μετακίνηση του Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος κατέρχεται πλέον ως υποψήφιος με το ΔΗΚΟ, κατέδειξαν τις βαθιές ρωγμές που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό του κόμματος. Παράλληλα, η αποστασιοποίηση προσωπικοτήτων με ιστορικό βάρος, όπως ο πρώην Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομήρου, ενίσχυσε την εικόνα κρίσης και αποδυνάμωσης.

Οι πολιτικές αυτές εξελίξεις αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, οι οποίες καταγράφουν την ΕΔΕΚ σε οριακά ποσοστά, θέτοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να μείνει εκτός Βουλής. Ένα τέτοιο σενάριο, θα αποτελούσε ιστορική καμπή για το κόμμα, το οποίο για δεκαετίες διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στο Κυπριακό όσο και στους κοινωνικούς αγώνες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο της Λευκωσίας επιχειρεί να λειτουργήσει ως αφετηρία επανασυσπείρωσης και ανασύνταξης. Η παρουσία των 56 υποψηφίων, η επιστροφή στελεχών και το μήνυμα ενότητας συνθέτουν μια εικόνα κινητοποίησης, που όμως θα πρέπει να μεταφραστεί σε πολιτική δυναμική στην κοινωνία.

Το μεγάλο στοίχημα για την ΕΔΕΚ δεν είναι μόνο να επανέλθει εκλογικά, αλλά να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει ξανά μια αξιόπιστη και ουσιαστική πολιτική δύναμη. Όπως κατέδειξε και η ομιλία του Νίκου Αναστασίου, η ηγεσία επενδύει στην ενότητα, στην επιστροφή στις ιδεολογικές ρίζες και στην ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων.

Η πορεία προς τις κάλπες, θα είναι καθοριστική. Για την ΕΔΕΚ, δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση, αλλά για μια μάχη που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον και τον ρόλο της στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου.