ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟδηγοί προσοχή: Κλειστό τμήμα λεωφόρου λόγω του θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποια περιοχή
Οδηγοί προσοχή: Κλειστό τμήμα λεωφόρου λόγω του θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποια περιοχή

 23.03.2026 - 06:45
Κλειστό είναι γύρω στις 6.30 το πρωί σήμερα, τμήμα της λεωφόρου Ελλάδος, στην Αραδίππου, στο τμήμα παρά την αερογέφυρα του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας – Αεροδρομίου Λάρνακας, λόγω οδικής σύγκρουσης που συνέβη χθες το βράδυ.

Για τις διακινήσεις τους προς την περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου, οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά, τον κυκλικό κόμβο Λάρνακας και ακολούθως την λεωφόρο Ακροπόλεως και την οδό Ιβύκου, στην Αραδίππου.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα το πρωί σήμερα Δευτέρα, 23 Μάρτιου. Ενημέρωση για οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ανά το παγκύπριο και που ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία, ΕΔΩ.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

