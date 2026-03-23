Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Οπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναμένεται να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων για τα αποτελέσματα των επαφών που είχε στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επίσης, θα τους ενημερώσει για την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος πραγματοποίησε συνάντηση και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμμετείχε στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο, ενώ είχε και σειρά άλλων επαφών υψηλού επιπέδου.

Η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ορίστηκε για τις 10 το πρωί.

