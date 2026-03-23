Μουντός ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 23.03.2026 - 06:37
Χαμηλή πίεση συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, κυρίως στο δυτικό μισό, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 10 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 27 εκατοστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες
Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία
Μουντός ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια
Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

 

 

 

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

  •  23.03.2026 - 06:58
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

  •  23.03.2026 - 06:31
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  23.03.2026 - 06:24
ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

  •  23.03.2026 - 06:19
LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

  •  23.03.2026 - 06:14
Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

  •  23.03.2026 - 06:21
Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

  •  23.03.2026 - 06:22
Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  23.03.2026 - 06:35

