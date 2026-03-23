ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων για σωρεία αδικημάτων μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά αλλά και καταγγελίες

 23.03.2026 - 07:25
Μπαράζ συλλήψεων για σωρεία αδικημάτων μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά αλλά και καταγγελίες

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 566 οχήματα και ελέγχθηκαν 688 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 351 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 18 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 174 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ξεχωρίζουν επίσης, οι 12 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς επίσης οι πέντε (5) υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκωτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 142 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 32 έλεγχοι οδηγών.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες
Τζόκερ: Βρέθηκε τυχερός και γέμισε τις... τσέπες του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο
Καταιγιστικές εξελίξεις: Αυτό είναι το μαχαίρι της άγριας δολοφονίας του τραγουδιστή - Δείτε φωτογραφία
Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια
Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες
Οδηγοί προσοχή: Κλειστό τμήμα λεωφόρου λόγω του θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποια περιοχή

 

 

 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου - Πείτε τους να ζήσουν

Χάος στον αυτοκινητόδρομo: Έντονες βροχές, συσσώρευση νερού και περιορισμένη ορατότητα - Δείτε σε ποιες περιοχές

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

  •  23.03.2026 - 06:58
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

  •  23.03.2026 - 06:31
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  23.03.2026 - 06:24
ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

  •  23.03.2026 - 06:19
LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

  •  23.03.2026 - 06:14
Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

  •  23.03.2026 - 06:21
Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

  •  23.03.2026 - 06:22
Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  23.03.2026 - 06:35

