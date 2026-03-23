Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου - Πείτε τους να ζήσουν

Γιορτάζουν τα ονόματα:

Νίκων

Δομέτιος

Παχώμιος

Βασσιανός

Ας δούμε αναλυτικά ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα και ποια είναι η ιστορία τους.

Άγιος Νίκων ο Ιερομάρτυρας και οι 199 μαθητές του

Ο Άγιος Νίκων ξεχωρίζει ως μία από τις πιο δυναμικές μορφές της ημέρας. Γεννήθηκε στη Νεάπολη της Ιταλίας και, παρότι είχε πατέρα ειδωλολάτρη, η χριστιανή μητέρα του τον μύησε από νωρίς στην πίστη.

Αρχικά ακολούθησε στρατιωτική καριέρα, ωστόσο γρήγορα ένιωσε έντονη την ανάγκη για πνευματική ζωή. Έτσι, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και, αφού βαπτίστηκε στη Χίο, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον Χριστό.

Στη συνέχεια:

Χειροτονήθηκε ιερέας

Έγινε ηγούμενος 190 μοναχών

Δημιούργησε ισχυρή πνευματική αδελφότητα

Ωστόσο, οι διωγμοί δεν άργησαν. Ο ίδιος και οι μαθητές του συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και τελικά μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό, μένοντας στην ιστορία για την ακλόνητη πίστη τους.

Άγιος Λουκάς ο Ανδριανουπολίτης

Ο Άγιος Λουκάς αποτελεί συγκλονιστικό παράδειγμα μετάνοιας και θάρρους.

Γεννημένος στην Αδριανούπολη, έχασε νωρίς τον πατέρα του και βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σε νεαρή ηλικία, υπό πίεση, αρνήθηκε προσωρινά την πίστη του. Όμως, η συνείδησή του δεν τον άφησε σε ησυχία.

Τι έκανε στη συνέχεια;

Δραπέτευσε και κατέφυγε στο Άγιο Όρος

Έγινε μοναχός στη Μονή Σταυρονικήτα

Πόθησε το μαρτύριο και επέστρεψε συνειδητά

Στη Μυτιλήνη, το 1802, ομολόγησε δημόσια τον Χριστό, παρά τις απειλές. Τελικά, απαγχονίστηκε, λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου.

Άγιος Δομέτιος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Δομέτιος, από τη Φρυγία, έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη.

Σε μια εποχή έντονου διωγμού, δεν δίστασε να υψώσει φωνή αντίστασης. Μάλιστα, μπροστά σε πλήθος που λάτρευε είδωλα, κατήγγειλε δημόσια την αποστασία.

Το αποτέλεσμα;

Συνελήφθη άμεσα

Υπέστη σκληρά βασανιστήρια

Αποκεφαλίστηκε για την πίστη του

Η πράξη του τον κατέταξε ανάμεσα στους μεγάλους Μάρτυρες της Εκκλησίας.

Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής

Ο Όσιος Παχώμιος, με καταγωγή από τη Ρωσία, αφιέρωσε τη ζωή του στον μοναχισμό και την άσκηση.

Από μικρός έδειξε ιδιαίτερη κλίση στην Αγία Γραφή. Αργότερα:

Έγινε μοναχός

Ίδρυσε μοναστήρι στην περιοχή Νερέκτα

Καθοδήγησε πλήθος μοναχών

Με προσωπικό παράδειγμα εργασίας και ταπείνωσης, ενίσχυσε την πνευματική ζωή των αδελφών. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 1384.

Άλλοι Άγιοι που τιμώνται σήμερα

Επιπλέον, το Εορτολόγιο της 23ης Μαρτίου περιλαμβάνει:

Όσιο Εφραίμ τον εν σπηλαίω

Όσιο Θεοδόσιο τον Θαυματουργό

Όσιο Νίκωνα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

Άγιο Βασσιανό, Επίσκοπο Ροστώβ



