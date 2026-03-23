Χρήσιμο tip: Πως να βρεις το κινητό αν το έχεις στο αθόρυβο

Αρχικά, αν έχεις συσκευή Android, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Google Device Manager. Τι πρέπει να κάνεις; Μπαίνεις σε αυτή την εφαρμογή από μια άλλη συσκευή. Μπορείς για παράδειγμα να χρησιμοποιήσεις έναν σταθερό υπολογιστή, το laptop ή το tablet σου.

Στέλνοντας ένα συγκεκριμένο σήμα στο κινητό, μέσω μιας διαδικασίας, αυτό παρακάμπτει την αθόρυβη λειτουργία και το κινητό αρχίζει να χτυπά κανονικά. Πιο συγκεκριμένα συνδέεις στον λογαριασμό Gmail σου από το android.com/devicemanager και επιλέγεις την επιθυμητή δράση (Ring).

Ισχύει και για συσκευές iOS

Με τον ίδιο περίπου τρόπο λειτουργεί και η λύση για τις συσκευές iOS. Μπαίνεις στο iCloud από άλλη συσκευή iOS και επιλέγεις τη λειτουργία «Find My Phone», ρυθμίζοντας και τι ήχο θα παίξει το κινητό σου για να το βρεις. Χτυπάει τόσο δυνατά που αποκλείεται να μην το εντοπίσεις.

