Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

Αφθώδης Πυρετός

Προχωράμε με την πιστή, αυστηρή, τήρηση των πρωτοκόλλων. μιλάμε για μια κτηνιατρική κρίση. οι επιστήμονες έχουν καθορίσει, και αυτός είναι να τηρηθούν πιστά τα πρωτοκόλλα. Ο πρώτος στόχος είναι να περιοριστεί η διασπορά μίας νόσου, η οποία διασπείρεται πολύ εύκολα και με πολύ ραγδαίο τρόπο. Είναι γι' αυτό τον λόγο από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί ως επισήμανση να αποφεύγονται οι συναθροίσεις. Όχι γιατί δεν πρέπει να γίνονται είτε οι διαμαρτυρίες, είτε να εκφράζονται οι δυσαρέσκειες. Αυτό προφανώς και είναι δικαίωμα αναφαίρετο του οποιοδήποτε πολίτη. Αλλά ακριβώς γιατί θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία πολλές φορές έχουμε δει, ότι μπορεί ο καθένας από εμάς να είμαστε φορέας αυτής της νόσου, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο αλλά μπορεί να τη μεταφέρει στα ζώα. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν ενδείξεις ή υποψίες ότι μπορεί να υπάρχει παράνομη μετακίνηση ζώων.

Ο ταχύτερος τρόπος όμως για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση είναι να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα το συντομότερο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στην φάση που η χώρα μας θα θεωρείται ασφαλής και πλέον να περάσουμε και στο στάδιο της αποκατάστασης, της επαναδραστηριοποίησης. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε σε ανώτατο επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση μαζί της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται και βρίσκεται βεβαίως στο πλευρό μας, είτε αυτό αφορά ως προς την συγχρηματοδότηση των μέτρων που η Κυβέρνηση προωθεί, είτε αυτό αφορά στην τεχνική συνδρομή και υποστήριξη αυτού του μεγάλου στοιχήματος, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο διακύβευμα, της διατήρησης του πρωτογενούς τομέα, αλλά της άμεσης, τηρουμένων των αναλογιών, επαναδραστηριοποίησης των επηρεαζόμενων.

Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση με τα κατεχόμενα και τις «τρύπες» στην Πράσινη Γραμμή για να μην έχουμε ξανά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε πως «είναι μια συζήτηση την οποία νομίζω πρέπει να την κάνουμε όχι μόνο σε επίπεδο Κυπριακής Δημοκρατίας ασφαλώς ως κράτος-μέλος, αλλά και στην ολότητα της ΕΕ. Γιατί τώρα αντιμετωπίζουμε μια νόσο, την οποία ελπίζουμε να ξεπεράσουμε, αν τηρήσουμε το πρωτόκολλο της το συντομότερο δυνατόν, όμως αυτή η πτυχή θα πρέπει να διευρυνθεί. Το να είσαι κράτος-μέλος της ΕΕ πέραν των πλεονεκτημάτων ή των ωφελημάτων που αυτό συνεπάγεται, συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει όμως και για τα τρίτα μέρη, τα οποία ενδεχομένως να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις, να διεκδικούν κάποιες ενισχύσεις από πλευράς της ΕΕ. Εκεί θα πρέπει όμως να τηρούνται με την ίδια προσήλωση, με την ίδια ευλάβεια, την ίδια υπευθυνότητα τα πρωτόκολλα, με έναν ενιαίο τρόπο.

Θα πρέπει να δούμε ακριβώς το πώς υπάρχει ένα επαναπροσδιορισμός αυτής της προσέγγισης, ώστε να αποφεύγονται ή να περιορίζονται, τουλάχιστον, τέτοιου είδους εξελίξεις. Είτε αυτό αφορά σε νόσους, είτε αυτό αφορά σε άλλες πτυχές.

Κρίση στη Μέση Ανατολή

Κληθείς να σχολιάσει το τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ στο Ιράν και την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αλλά και τα μέτρα αντιμετώπισής της, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε αρχικά πως «ασφαλώς όπως οδεύουν οι εξελίξεις στην περιοχή, οδηγούμαστε δυστυχώς ή αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται, σε μια μεγάλη ενεργειακή κρίση, η οποία μοιραία φαίνεται ότι θα επηρεάσει όλες τις χώρες διεθνώς, βεβαίως και την δική μας.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε μια στενή παρακολούθηση των τιμών, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο. Υπήρξε αύξηση. Τις τελευταίες μέρες την βλέπουμε πιο έντονα στην Κύπρο. Σημειώνεται πως το προηγούμενο διάστημα και σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η αύξηση στην χώρα μας δεν ήταν το ίδιο ραγδαίο όσο ήταν σε άλλα κράτη. Γι' αυτό και η τιμή σήμερα της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην χώρα μας είναι η δεύτερη και τέταρτη αντίστοιχα πιο χαμηλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά έχει σημειωθεί μια αύξηση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

Τα μέτρα που λαμβάνονται ήδη – Σύντομα νέα μέτρα

Υπενθυμίζω ότι στην χώρα μας εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, παρόλο που δεν είχαμε το προηγούμενο διάστημα, είτε υψηλές πληθωριστικές τάσεις είτε υψηλές τιμές στην ενέργεια τηρουμένων των αναλογιών σε σχέση με τα προηγούμενα διαστήματα. Είναι σε ισχύ ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 19% σε 9% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι σε ισχύ ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Είναι σε ισχύ επιδότηση της διατίμησης 08 στην ΑΗΚ καθώς και μειωμένος συντελεστής 3% σε κάποια αγαθά. Αυτά είναι τα μέτρα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ, με διαφορετική ημερομηνία λήξης, με δημοσιοοικονομικό αντίκτυπο ύψους 100 εκατομμύριων ευρώ.

Πέραν τούτων όμως, έχει γίνει μια προεργασία πολύ συγκεκριμένη, αποτίμηση των μέτρων των επιπρόσθετων που μπορούν να ληφθούν. Μέτρα τα οποία θα πρέπει αφενός να είναι προσωρινά, για όσο χρειαστεί δηλαδή, και όσο θα επηρεάζει αυτή η κρίση. Και ελπίζουμε να είναι σύντομο αυτό το χρονικό διάστημα.

Στη βάση και του παραδείγματος που είχαμε στις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις, που έχουμε λάβει επίσης μέτρα, αυτά τα μέτρα έχουν εξεταστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, από τα αρμόδια υπουργεία, έχει γίνει και μια ειδική σύσκεψη και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν. Και κάτι το οποίο είναι σημαντικό να διατηρήσουμε στο πλαίσιο αυτής της υπευθυνότητας που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει και είναι κάτι το οποίο έχει επισημανθεί και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ήταν εκεί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρτ είναι ότι τα μέτρα που θα λάβουν τα κράτη θα πρέπει να υπηρετούν μια στρατηγική και να ανακοινώνονται σύμφωνα πάντοτε μαζί με τις εξελίξεις γιατί ενδεχομένως, αυτή η ενεργειακή κρίση να κρατήσει κάποιο διάστημα.

Επιτακτική η συζήτηση για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο

Κάνοντας αναφορά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο κ. Χριστοδουλίδης μαζί με τον κ. Στάρμερ σημείωσε ότι έχει συζητηθεί το θέμα του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

«Έχει συζητηθεί, ιδιαίτερα και υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μια σημαντική αναφορά οφείλω να πω. Η στήριξη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο της, στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για συζήτηση του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων».

Συνέχισε πως «αν έχει κάτι να μας δείξει το παράδειγμα των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή, του περιστατικού στις Βρετανικές Βάσεις, είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει και τα περιθώρια που υπάρχουν για συζήτηση πολλών πτυχών. Βεβαίως, αυτή θα είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει με την λήξη αυτής της κρίσης».

«Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι αυτός ο συντονισμός των δύο χωρών να συνεχίσει, να είναι διαρκής, να είναι στενός και θα πρέπει αυτή η συζήτηση να ξεκινήσει και είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει αναφέρει τόσο δημόσια όσο και κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τους λόγους για τους οποίους αυτή η συζήτηση πλέον είναι επιτακτική», κατέληξε.

